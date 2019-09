Présenté en juillet en Chine, le Xiaomi CC9 devrait arriver en Europe à partir du 16 septembre sous le nom de Xiaomi Mi 9 Lite.

En juillet dernier, Xiaomi a dévoilé en Chine le CC9, un smartphone qui s’adresse essentiellement aux jeunes avec son design soigné et sa caméra frontale de 32 Mégapixels pensée pour les selfies. Deux mois plus tard, on peut enfin espérer voir arriver cette nouvelle gamme en Europe, mais sous un nom différent.

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi a teasé la présentation du Mi 9 Lite en Espagne pour le 16 septembre. On apprend par la même occasion que le smartphone en question est équipé d’un triple capteur arrière de 48 Mégapixels et d’une caméra frontale de 32 Mpx. Ajoutez à cela les rumeurs et la fiche technique du Xiaomi CC9 se dessine clairement.

écran AMOLED de 6,39 pouces, 2340 x 1080 pixels

Snapdragon 710

6 Go de RAM

64 ou 128 Go de stockage

triple capteur photo au dos : 48 mégapixels, principal 8 mégapixels, ultra grand-angle 2 mégapixels, mode Portrait

Capteur à selfie de 32 mégapixels

4030 mAh avec charge rapide de 18W

NFC

Pour le moment, aucune annonce n’a été faite en France, mais on peut aisément se douter que ce smartphone traversera les Pyrénées pour arriver chez nous dans la foulée.

Reste à deviner son prix qui débute à 1799 yuans en Chine, soit 230 euros hors taxes.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid