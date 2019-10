Successeur du Redmi 7 et alter ego amélioré du Redmi 8A, le Xiaomi Redmi 8 sera dévoilé le 9 octobre en Inde avec un capteur photo Sony et une batterie boostée.

Dans la litanie des smartphones Xiaomi, le Xiaomi Redmi 8 s’apprête à être lancé en Inde ce mercredi 9 octobre 2019. Ce serait le successeur du Redmi 7 sorti en mars dernier, ainsi que la version haut de gamme du Redmi 8A officialisé en fin septembre.

D’après le site indien de Xiaomi, le smartphone serait équipé d’un double appareil photo arrière avec un « capteur Sony haut de gamme ». Il pourrait s’agir du IMX586 à 48 mégapixels, qui équipe des téléphones premium comme le Xiaomi Mi 9, le OnePlus 7T ou le Honor 20 Pro. Une autre option, peut-être plus probable au vu de la fourchette de prix attendue, serait le IMX582. Il équipe entre autres chez Xiaomi des appareils de milieu de gamme comme le Mi 9 Lite ou le Mi 9T.

#Redmi8 comes with a flagship-level Sony sensor but is that enough for Mi fans?

Introducing bigger battery & fast Charging support to ensure you are never out of action. It's time to own the best of #BatteryCameraAction.

Arriving on 9th Oct.

Know more: https://t.co/nsALpVdb13 pic.twitter.com/PeYBmTJqNM

— Redmi India for #MiFans (@RedmiIndia) October 5, 2019