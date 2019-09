Deux jours seulement après avoir annoncé son très peu cher Redmi 8A, Xiaomi laisse suggérer sur son site l’existence d’un Redmi 8A Pro.

L’adage anglais dit qu’une pomme par jour éloigne le médecin. Traduit dans l’univers Android, ce serait peut-être un Redmi par jour qu’il faudrait savourer — ou du moins, c’est ce que semble penser la marque mère Xiaomi. Le Xiaomi Redmi 8Aa été dévoilé il y a deux jours, et une variante « Redmi 8A Pro » pointe déjà le bout de son nez sur le site indien du constructeur.

Un utilisateur de Twitter a repéré la mention sur une page web traitant de l’exposition aux radiofréquences. En bas de la liste des smartphones Xiaomi certifiés conformes, un certain Redmi 8A Pro apparaissait l’air de rien. Le nom de celui-ci a depuis été retiré, et aucune information n’a filtré sur ses caractéristiques ou sa date de lancement.

Ce serait la première fois, dans le complexe catalogue Xiaomi, que l’étiquette « Pro » serait accolée à un smartphone de la gamme A. Généralement, le « A » désigne un appareil moins cher que son pendant doté d’un simple chiffre. Le Redmi 7A tourne ainsi autour des 100 euros, alors que le Redmi 7 avait été lancé vers 170 euros. On remarquera cela dit que s’il existe bien un Redmi 8A, il n’y a point de « Redmi 8 » tout court.

Le Redmi 8A avait frappé par son prix extrêmement faible — sous les 100 euros hors taxe — et par sa gigantesque batterie de 5 000 mAh. Cette dernière est couplée à des éléments peu énergivores, tels qu’un écran LCD avec une définition 720p, ou un SoC Snapdragon 439. On peut se demander à quoi rimerait l’étiquette « Pro » d’un tel appareil, mais on peut imaginer quelques améliorations mineures, par exemple sur la RAM (seulement 2 Go à 3 Go sur le Redmi 8A).