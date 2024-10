Cet ultrabook Lenovo performant, aussi bien pour le gaming que la bureautique, perd 400 € sur le site officiel de la marque

Si vous souhaitez vous offrir une machine lĂ©gère dotĂ©e d’une configuration suffisante pour du gaming et la bureautique, sans pour autant vous ruiner, vous pourrez par exemple vous diriger vers le Lenovo Yoga Pro 7. Actuellement, il est proposĂ© Ă 999 euros au lieu de 1 399 euros par la marque.

Certains PC portables ont l’avantage d’ĂŞtre tellement polyvalents qu’ils permettent non seulement Ă leur utilisateur d’exĂ©cuter des tâches de bureautique Ă foison, mais aussi de lancer quelques jeux lĂ©gers pour se dĂ©tendre ensuite. C’est justement le cas du Lenovo Yoga Pro 7, qui embarque un Ryzen 7 sĂ©rie 8000 et une RTX 3050. La bonne nouvelle, c’est qu’en ce moment, on peut trouver ce modèle bien fluide Ă moins de 1 000 euros.

Ce qu’il faut savoir sur ce Lenovo Yoga Pro 7

Une dalle IPS 3K de 14,5 pouces + 120 Hz

Un combo Ryzen 7 8845HS + RTX 3050 + 16 Go de RAM

Un SSD NVMe PCIe Gen 4 de 512 Go

Auparavant affichĂ© Ă 1 399 euros, le PC portable Lenovo Yoga Pro 7 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 999 euros sur le site officiel de Lenovo.

Un ultrabook léger et une dalle bien fluide

Le Lenovo Yoga Pro 7 appartient bel et bien Ă la catĂ©gorie des ultrabooks avec son poids plume de 1,49 kg, qui permet de le transporter partout très facilement. Ajoutons Ă cela une Ă©paisseur qui ne dĂ©passe pas les 15 mm, et vous avez lĂ une machine vraiment pratique qui prend très peu de place dans un sac, par exemple. CĂ´tĂ© Ă©cran, c’est aussi un sans-faute avec sa dalle de 14,5 pouces au format 16:10, qui peut donc afficher bien plus de contenus qu’un Ă©cran standard 16:9. Cerise sur le gâteau, on peut ici profiter d’une dĂ©finition 3K (3 072 x 1 920 pixels) et donc d’images bien nettes et dĂ©taillĂ©es.

L’Ă©cran bĂ©nĂ©ficie aussi de la technologie IPS, qui offre des angles de vision bien ouverts, ainsi que d’une couverture de 100 % de l’espace DCI-P3, ce qui veut dire que la palette de couleurs affichĂ©es est bien Ă©tendue. Lenovo a aussi rendu son Ă©cran compatible Dolby Vision et l’a dotĂ© d’un taux de rafraĂ®chissement maximal de 120 Hz ; l’assurance d’une fluiditĂ© exemplaire, donc, ce que les gamers devraient grandement apprĂ©cier.

Pour le travail et le loisir

Oui, malgrĂ© son statut d’ultrabook principalement dĂ©diĂ© au travail et Ă la productivitĂ©, le Lenovo Yoga Pro 7 peut tout Ă fait ĂŞtre utilisĂ© pour du gaming lĂ©ger. Il est en effet suffisamment puissant pour cela, avec tout d’abord sa puce AMD Ryzen 7 8845HS cadencĂ©e Ă 3,80 GHz (boost jusqu’Ă 5,10 GHz). Elle est ici Ă©paulĂ©e par 16 Go de RAM LPDDR5X-6 pour le multitâche et faire tourner des logiciels complexes, mais attention, elle est soudĂ©e et donc non remplaçable, ni extensible. On a par ailleurs droit Ă une RTX 3050, qui n’est certes pas le dernier GPU en date de Nvidia, mais elle peut tout de mĂŞme lancer des jeux AAA en Full HD. Les titres plus rĂ©cents auront toutefois du mal Ă tourner avec les graphismes poussĂ©s au maximum. Un SSD NVMe de 512 Go complète le tout et promet des temps de chargement rĂ©duits et des lancements rapides de la machine.

Le Lenovo Yoga Pro 7 est donc idĂ©al pour du gaming lĂ©ger, mais aussi pour des tâches de bureautique, ou mĂŞme pour du montage vidĂ©o et de la retouche photo. Les crĂ©atifs auront mĂŞme accès Ă divers outils intĂ©grĂ©s, comme Clipchamp pour le montage vidĂ©o. L’ultrabook est Ă©galement livrĂ© avec Copilot, un assistant intelligent optimisĂ© par l’IA. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, le Lenovo Yoga Pro 7 renferme une batterie de 73 Wh, qui devrait lui permettre de tenir toute une journĂ©e de travail. La recharge permet de son cĂ´tĂ© de gagner, selon la marque, 3 heures d’autonomie en 15 minutes de charge. CĂ´tĂ© connectique, celle du Lenovo Yoga Pro 7 se compose d’un port USB-A 3.2 Gen 1, d’un port USB-C 4.0 Gen 1 (DisplayPort 1.4), d’un port USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort 1.4), d’un port HDMI 2.1 et d’un connecteur mixte Ă©couteur/micro.

