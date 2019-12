Le Redmi K30, qui sera potentiellement le Xiaomi Mi 10T chez nous, se révèle un peu plus. La marque a officialisé sur les réseaux sociaux les configurations de son capteur photo dorsal, qui aura un capteur principal de 64 mégapixels.

Redmi ? Ah, la gamme Xiaomi ? En Europe, oui, mais en Chine, cette gamme est devenue une marque indépendante. Et pour fêter cela, elle a sorti parmi les appareils les plus remarqués de 2019 : les Redmi K20 et K20 Pro.

« Je connais pas ». Si si. Il s’agit en fait des Xiaomi Mi 9T et Xiaomi Mi 9T Pro par chez nous ! Naturellement, le Redmi K30 qui commence à se dévoiler intrigue toujours plus, et nous offre aujourd’hui les capacités de ses capteurs.

64 mégapixels pour le Redmi K30

Nous savions déjà que ce nouveau modèle aurait deux capteurs photo à l’avant dans un poinçon rappelant le Galaxy S10+, et quatre capteurs photos à l’arrière. Ce sont les configurations de tous ces capteurs qui ont été dévoilés sur les réseaux sociaux chinois de la marque, relayées par GSM Arena.

À l’arrière donc, le capteur principal de l’appareil sera le Sony IMX 686 de 64 mégapixels d’une taille de 1/1.7″ et des pixels de 0,8µm qui grâce au pixel binning deviennent des pixels de 1,6µm en capturant à 16 mégapixels. Le second capteur sera un ultra grand-angle de 120°. Le troisième un capteur dédié à la macro, et le dernier un capteur dédié à la profondeur.

À l’avant, le capteur principal sera de 20 mégapixels et sera épaulé d’un second capteur dédié à la profondeur. De quoi sûrement réaliser de sublimes modes portraits en selfie.

Sur le papier, tout cela sonne très bon. Les présentations photo de Xiaomi n’indiquent cependant pas nécessairement les performances réelles que nous constatons dans nos tests, aussi nous vous invitons à prendre tout ceci avec des pincettes en attendant un retour plus concluant.

Toujours est-il que ces Redmi K30, qui devraient sortir en France sous un autre nom, sont très alléchants. Entre la compatibilité 5G, une large batterie de 4500 mAh et le dernier Snapdragon 765G, on a hâte de les découvrir en détail. Ils seront très bientôt officiellement dévoilés, et nous suivrons l’événement sur FrAndroid bien sûr.