Xiaomi Redmi Note 8 Pro : ne flashez surtout pas la ROM

Sur Twitter, plusieurs utilisateurs et développeurs se plaignent que leur Xiaomi Redmi Note 8 Pro ne fonctionne plus après avoir tenté de flasher la ROM. Un problème qui ne semble pas encore avoir trouvé de solution.

Lancé en août dernier, le Redmi Note 8 Pro de Xiaomi est l’une des excellentes surprises de cette fin d’année 2019. Pour un tarif très compressé de moins de 250 euros, il intègre une puce particulièrement puissante, le Helio G90T de MediaTek ainsi que 6 ou 8 Go de RAM, un écran Full HD+ de 6,53 pouces et un quadruple module photo au dos. Le smartphone nous avait d’ailleurs fortement séduits lors de notre test et il avait obtenu la note de 9/10.

Mais finalement les choses semblent se gâter pour le smartphone d’entrée de gamme de Xiaomi. En effet, comme le rapporte le site GizChina, les plaintes des consommateurs se sont multipliées ces dernières semaines. En cause, des exemplaires qui ne répondraient plus du tout, devenant totalement briqués après qu’un utilisateur a essayé de flasher la ROM du smartphone. Le site GizChina pointe particulièrement du doigt la présence de la puce Helio G90T de MediaTek, dont le suivi n’est pas aussi bien assuré par la communauté des développeurs que celles de Qualcomm.

« Contrairement aux appareils sous Snapdragon qui ont des logiciels entiers consacrés au flash grâce aux commandes fastboot, le Redmi Note 8 Pro a besoin du logiciel SPFlashTool de MediaTek. Cette plateforme fonctionne bien, mais, dans le cas du Note 8 Pro, elle a besoin d’un compte Xiaomi autorisé. Pour cette raison, les développeurs et utilisateurs qui n’ont pas ce type de compte n’ont aucune solution pour réinitialiser leur smartphone briqué », explique GizChina.

Hey @Xiaomi @XiaomiIndia @RedmiIndia @manukumarjain please look into brick issue of note8pro, make it developer friendly, give us something so we won't be needing authorised account for SP flash tool every time the phone bricks. #Note8ProBrick https://t.co/pdazRQ7xux

— Santosh Yadav (@santoshhh000) December 17, 2019