Amazfit PowerBuds : des écouteurs true wireless dédiés au sport qui suivent votre cœur

Amazfit a dévoilé au CES 2020 ses nouveaux écouteurs true wireless PowerBuds. Ces derniers sont dédiés au sport, et vous permettent de recevoir des notifications en direct si votre rythme cardiaque est trop important.

La tendance du CES 2020 sur l’audio, c’est bien évidemment la grande expansion des écouteurs true wireless. Par leur design et leur format, l’utilité de ces derniers s’exprime particulièrement bien dès lors que l’on parle d’activité sportive.

Amazfit le sait, et veut répondre à cette demande en proposant comme à son habitude des produits bien développés à très bas prix. En prime des ZenBuds, il a ainsi présenté les PowerBuds.

Pour aller plus loin

Quels écouteurs sans fil true wireless choisir en 2019 ?

Amazfit PowerBuds annoncés au CES 2020

Les Amazfit PowerBuds sont tout simplement de véritables écouteurs true wireless pour écouter votre musique. Cependant, ils s’équipent aussi d’un capteur cardiaque PPG et d’un utilitaire qui vous préviendra dès lors que vous dépasserez un certain rythme, faisant en sorte de réguler votre effort pour éviter que vos efforts soient trop importants par rapport aux buts que vous vous êtes fixés. Ils profitent également d’une résistance à l’eau et la poussière certifiée IP55, ce qui les rend résistant à la sueur.

Cependant, ils ne sont pas condamnés à n’être que pour les sportifs. Leur design s’adapte aussi à une utilisation classique, puisque le support tour d’oreille de chaque écouteur est rattaché par un système magnétique. Tout est donc facilement transformable en un rien de temps pour une utilisation plus urbaine, et contrôlable par le biais d’une zone tactile et de raccourcis configurables au tapotement de celle-ci sur l’écouteur. Ils sont également compatibles avec Google Assistant et Siri.

Les écouteurs en eux-mêmes promettent une autonomie de 8 heures, extensible à 24 heures grâce à la boîte de recharge fournie. 15 minutes de charge équivalent à 3 heures de batterie (sans capteur cardiaque) selon les tests d’Amazfit.

Les Amazfit PowerBuds seront disponibles au cours du mois de février, et seront vendus aux environs de 100 dollars. Trois coloris seront disponibles : noir avec des notes rouges, blanc avec des notes rouges, ou blanc avec des notes jaunes.