Le Xiaomi Mi 10 aura droit à écran 90 Hz, une charge 50 W et des bords incurvés

À la veille de l'officialisation des Mi 10 et Mi 10 Pro, Xiaomi a confirmé certaines caractéristiques de son modèle classique. Le Xiaomi Mi 10 profitera ainsi bel et bien d'un écran Oled avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et d'une charge rapide 50W.

C’est ce jeudi que Xiaomi dévoilera officiellement en Chine ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Mi 10 et Mi 10 Pro. Si la version « Pro » a déjà fait l’objet de nombreuses fuites au sujet de son écran 120 Hz, ce n’était cependant pas encore le cas du Mi 10 classique.

C’est désormais chose faite, à la veille de la présentation officielle du smartphone. Lei Jun, le patron de Xiaomi, a en effet mis en ligne ce mercredi sur Weibo plusieurs affiches promotionnelles à propos du Xiaomi Mi 10. Une communication qui permet d’en savoir un peu plus sur l’écran du smartphone.

Sans trop de surprise, on y apprend que le Xiaomi Mi 10 sera bien équipé d’un écran Amoled, de quoi lui conférer un contraste estimé à 5 000 000:1. Le smartphone sera également compatible HDR10+ et pourra monter, selon Xiaomi, jusqu’à une luminosité de 1120 cd/m² avec 4096 niveaux de luminosité différents.

Un écran Oled avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz

Contrairement à la version Pro, qui devrait profiter d’un écran avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, le Xiaomi Mi 10 devrait quant à lui être limité à 90 Hz, avec un taux d’échantillonnage de l’écran à 180 Hz pour une meilleure réactivité tactile. On notera également que Xiaomi annonce que le smartphone sera bel et bien doté de bordures incurvées ainsi que d’un écran percé en haut à gauche pour intégrer la caméra selfie.

Dans une autre affiche, Lei Jun communique sur la fidélité des couleurs mesurée à un delta E de 1,11. Une mesure qui reste tout de même à prendre avec des pincettes, puisqu’on ignore quel est l’espace colorimétrique sur lequel ce delta E a été mesuré. Reste qu’en l’état, c’est un score excellent, digne de ceux obtenus par des smartphones Huawei ou Samsung.

Enfin, une dernière affiche, publiée cette fois par le compte Weibo officiel de Xiaomi, permet d’en savoir davantage sur son système de charge. Si l’on savait déjà que le Mi 10 Pro serait compatible avec une charge à 65 ou 66 W, on apprend désormais que le Mi 10 classique profitera quant à lui d’une charge rapide à 50 W. Il sera également possible de profiter d’une charge sans fil à 30 W et d’une charge inversée à 10 W.

Pour rappel, les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro seront officialisés ce jeudi en Chine. Les deux smartphones seront lancés par la suite en Europe lors du Mobile World Congress de Barcelone, le 23 février prochain. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre dossier complet pour tout savoir sur les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro.