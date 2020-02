Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro : date de sortie, prix, fiche technique… tout ce que l’on sait sur les futurs smartphones premium

Lors du Mobile World Congress de Barcelone, Xiaomi devrait présenter officiellement ses nouveaux smartphones hauts de gamme. Contrairement aux années précédentes, deux modèles seraient attendus : le Xiaomi Mi 10 et le Xiaomi Mi 10 Pro. Pour tout savoir avant l'heure sur les caractéristiques, le design, le prix ou l'annonce de ces nouveaux smartphones, on fait le point sur tout ce qu'on sait.

Comme l’an dernier, Xiaomi devrait profiter de la fin du mois de février pour présenter son nouveau smartphone haut de gamme, ou plutôt ses nouveaux modèles premium. En effet, le constructeur chinois aurait prévu cette année de lancer deux smartphones, les Xiaomi Mi 10 et Xiaomi Mi 10 Pro. À quelques semaines de la présentation officielle des deux smartphones, on fait le point sur les caractéristiques attendues, les différents leaks de design et la date de lancement prévue pour les deux futurs smartphones.

🤔 Combien de Xiaomi Mi 10 sont prévus ?

Contrairement aux années précédentes, Xiaomi devrait lancer cette année non pas un, mais deux Mi 10. En plus du Xiaomi Mi 10 classique, le constructeur chinois devrait également annoncer un Xiaomi Mi 10 Pro.

Jusqu’à présent, Xiaomi avait été plutôt réservé sur cette appellation « Pro », réservée uniquement à des modèles milieu de gamme, les Xiaomi Mi 9T Pro et Xiaomi Redmi Note 8 Pro. La marque avait également utilisé le terme pour son Xiaomi Mi 8 Pro, lancé fin 2018. Il ne s’agissait cependant que d’une déclinaison du Xiaomi Mi 8 ajoutant un dos transparent et un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. En 2019, Xiaomi avait proposé une édition transparente de son Mi 9, avec davantage de stockage et de mémoire.

Cette année, le constructeur pourrait cependant aller plus loin avec le Xiaomi Mi 10 Pro. Ce smartphone s’attaquerait ainsi à d’autres smartphones premium comme on pourra en voir chez la concurrence, qu’il s’agisse du Samsung Galaxy S20 Ultra ou du futur Huawei P40 Pro.

👀 À quoi ressemblera le Xiaomi Mi 10 ?

Pour l’heure, on n’a vu que très peu d’images des Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. À vrai dire, seule une série de photos permet pour l’instant d’avoir un aperçu du Xiaomi Mi 10 Pro. Mise en ligne sur Weibo et repérée par le site PlayfulDroid, elle permet de découvrir le modèle le plus haut de gamme aussi bien de face que de dos ou sur les tranches.

À en croire ces photos, le Xiaomi Mi 10 Pro 5G devrait ainsi intégrer non pas une encoche, comme le Mi 9 de l’an dernier, mais un écran percé. On retrouverait ainsi deux trous en haut à gauche de l’écran, dans une disposition similaire à celle du Honor View 30 Pro par exemple.Toujours concernant la face avant, on distingue aussi une légère courbure à gauche et à droite de l’écran, ce qui semble indiquer que le smartphone aurait un écran aux bords incurvés.

Au dos, les photos permettent de découvrir un module avec quatre appareils photo positionnés en haut à gauche, à la verticale. Comme sur le Xiaomi Mi Note 10, trois d’entre eux seraient regroupés quand le dernier, en dessous, serait isolé. On ne retrouverait cependant pas de lecteur d’empreintes digitales, puisque celui-ci devrait être intégré directement en façade, derrière l’écran.

Enfin, la série de photo permet également de découvrir les tranches inférieure et supérieure du smartphone. Sans surprise, on retrouverait ainsi une prise USB-C en bas, mais pas de prise jack. Surtout, le smartphone devrait intégrer non seulement un haut-parleur multimédia en bas, mais également un second sur la tranche supérieure. De quoi permettre au smartphone de proposer un véritable son stéréo sans avoir à compter sur le haut-parleur des appels, généralement moins puissant.

De son côté, le Xiaomi Mi 10 n’a pas encore fait l’objet de fuites. Le 17 janvier, site Gizmochina partageait bien une affiche mise en ligne sur Weibo, mais nos confrères précisaient qu’il pouvait s’agir d’une fausse. Une théorie plausible, compte tenu notamment de l’absence de logo Xiaomi au dos de l’appareil et de la très forte ressemblance avec le Mi Mix Alpha.

💪 Quelles seront les caractéristiques du Xiaomi Mi 10 ?

L’an dernier, le Xiaomi Mi 9 était un smartphone particulièrement complet, surtout pour son tarif de lancement de 499 euros. Cette année, il appartient donc à Xiaomi de proposer encore davantage sur ses Mi 10 et Mi 10 Pro.

Le constructeur a d’ores et déjà annoncé qu’il s’équipera de la toute nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 865. Une puce qui nécessite d’être couplée à un modem 5G. Il s’agira donc également de smartphones tous deux compatibles avec la 5G et prêt à en bénéficier lorsque le réseau sera déployé en France, plus tard dans l’année.

Outre la puce Snapdragon 865, un leaker chinois a publié fin décembre quelques informations sur les Mi 10 et Mi 10 Pro. Selon ses informations, le Xiaomi Mi 10 serait proposé en trois configurations : 8/128 Go, 8/256 Go, 12/256 Go. De son côté, le Xiaomi Mi 10 Pro proposerait une unique mémoire de 12 Go. Il serait néanmoins disponible lui aussi en trois versions selon le stockage : 128, 1256 ou 512 Go. Enfin, les deux smartphones profiteront d’un nouveau format de RAM, le LPDDR5, avec une vitesse allant jusqu’à une vitesse de 6,4 Gbps.

Xiaomi Mi 10: LPDDR5 pic.twitter.com/aqgvZNjeFh — 臧智渊Zhiyuan Zang (@zzyln) February 6, 2020

Concernant l’écran, le Xiaomi Mi 10 devrait adopter à nouveau une dalle OLED, désormais classique sur le haut de gamme de Xiaomi. Celle-ci aurait une diagonale de 6,5 pouces et proposerait surtout un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Une information qui semble corroborée par l’ajout, à MIUI 11, d’un nouveau paramètre permettant de modifier le taux de rafraîchissement de l’écran.

📷 Quelle sera la qualité photo du Xiaomi Mi 10 ?

C’est véritablement sur la photo que Xiaomi devrait mettre le paquet pour ses nouveaux Mi 10 et Mi 10 Pro. Il faut dire que le constructeur avait déjà accéléré le mouvement en fin d’année dernière avec le Mi Note 10. Avec celui-ci, Xiaomi avait inauguré son premier capteur de 108 mégapixels, conçu en partenariat avec Samsung, l’Isocell Bright HMX.

Le constructeur chinois devrait reprendre le même capteur principal sur son Mi 10 Pro avec 108 mégapixels au programme. On devrait également retrouver trois autres appareils au dos, dont un ultra grand-angle et un zoom optique. Du côté de la définition, on devrait retrouver 48 mégapixels pour l’ultra grand-angle, 12 mégapixels pour le zoom et 8 mégapixels pour le dernier module.

Les rumeurs sont, une fois encore, moins précises concernant le Xiaomi Mi 10 classique. Tout juste sait-on que l’appareil embarquera lui aussi un capteur principal de 108 mégapixels. Du côté des appareils photo secondaires, on ignore cependant s’il en embarquera trois, comme son grand frère, ou seulement deux. Il en va de même pour la définition et, si certaines sources mentionnent le nouveau capteur IMX686 de Sony avec des capteurs secondaires de 20, 12 et 5 mégapixels, il faut rappeler que le capteur de Sony n’a toujours pas été officiellement annoncé.

🔋 Le Xiaomi Mi 10 aura-t-il une bonne autonomie ?

On sait que Xiaomi travaille sur un nouveau système de charge rapide capable de monter jusqu’à une puissance de 100W. Néanmoins, le constructeur a d’ores et déjà annoncé qu’il ne sera pas prêt sur le court terme. Sur ses nouveaux smartphones, on s’attend donc à un système de charge rapide — il faut dire que le Mi 9 était compatible jusqu’à 18W — mais à moins de 100W.

Il semblerait d’ailleurs, grâce à l’analyse d’une certification auprès de la CCC en Chine que le Xiaomi Mi 10 Pro intègre une charge rapide jusqu’à 66W. Une donnée qui semble confirmée par la fuite de photos, avec un chargeur lui-même estampillé « 65 W ». Il s’agirait là d’une des charges les plus rapides sur smartphone à l’heure actuelle, la plupart des concurrents étant limités à 45W au mieux, à l’exception de l’Oppo Reno Ace, disponible uniquement en Chine. Cette charge ultra rapide ne serait cependant intégrée que pour la version Pro, le Xiaomi Mi 10 classique ne devant intégrer qu’une charge 40W plus traditionnelle. Les deux smartphones devraient par ailleurs être compatibles avec la charge sans fil.

Pour la batterie, on ignore encore quelle sera la capacité des accumulateurs des Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro. Les derniers propos de la marque à propos de la charge à 100W suggèrent cependant que Xiaomi souhaite proposer plus que 4000 mAh et on pourrait donc s’approcher des 5000 mAh sur les deux appareils. Certaines rumeurs indiquent quant à elles une batterie de plus de 4500 mAh dans les deux cas, et même jusqu’à 5250 mAh pour le Xiaomi Mi 10 Pro, mais elles restent à prendre avec des pincettes.

💶 Quand sortira le Xiaomi Mi 10 et à quel prix ?

Pour l’heure, on ignore encore quand Xiaomi dévoilera officiellement les Mi 10 et Mi 10 Pro. Si les smartphones sont attendus en Europe durant le Mobile World Congress de Barcelone, à la fin du mois de février, ils seront annoncés plus tôt en Chine, dès le 13 février. Ils y seraient disponibles rapidement dans la foulée, entre le 14 et le 18 février.

Pour les modèles européens, il faudra probablement patienter jusqu’à la fin du mois. L’an dernier, Xiaomi avait annoncé son Mi 9 la veille de l’ouverture du Mobile World Congress. Si le constructeur conserve le même agenda, les smartphones seraient annoncés le 23 février.

Quant aux prix, selon les informations de nos confrères de 01net, Xiaomi aurait prévu de proposer les deux smartphones à un prix bien supérieur à celui du Mi 9 de l’an dernier. Les deux modèles seraient ainsi lancés à « plus de 800 euros ». Un tarif qui les placerait face à d’autres modèles premium comme le Samsung Galaxy S20 ou le futur Huawei P40.