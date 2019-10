Contrairement à OnePlus, Asus ou Razer, Xiaomi ne propose pas encore d'écran avec un taux de rafraichissement supérieur à 60 Hz. Mais cela va changer comme l'indiquent certains paramètres présents dans MIUI 11.

Si OnePlus, Asus, Sharp ou Razer se sont lancés dans la course aux écrans les plus fluides possible, ce n’était pas encore le cas de Xiaomi. Il semblerait désormais que ce soit chose faite. Le site XDA Developers a en effet découvert une ligne de code dans MIUI 11, la dernière version du système de la marque chinoise. Celle-ci permet de modifier la fréquence de l’affichage pour la faire passer de 60 à 120 Hz.

« La description du paramètre affirme qu’un taux de rafraichissement plus élevé « rend les images plus fluides » alors qu’un taux plus bas « conserve la batterie » », explique ainsi XDA Developers. Seuls deux paramètres sont ainsi possibles pour l’utilisateur qui peut choisir de conserver un taux de rafraichissement de 60 Hz, ou passer directement au 120 Hz. Il n’est ainsi pas possible de sélectionner au taux intermédiaire à 90 Hz, pourtant celui adopté par OnePlus sur ses derniers OnePlus 7T et 7T Pro.

Un paramètre prévu pour les premiers smartphones compatibles

Rappelons que pour l’heure, aucun smartphone commercialisé par Xiaomi ne propose de taux de rafraichissement plus élevé que le 60 Hz. L’arrivée de ce nouveau paramètre dans les options de MIUI 11 laisse donc entendre que le constructeur chinois pourrait y passer sur l’un de ses prochains modèles. Il ne resterait plus à la marque qu’à rendre l’option visible par défaut sur le logiciel du ou des smartphones en question.

Pour l’heure, peu de smartphones sont compatibles avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. On peut notamment compter l’Asus ROG Phone 2, mais également le Razer Phone 2. De son côté, le japonais Sharp est allé encore plus loin en dévoilant il y a quelques semaines l’Aquos Zero2, le premier smartphone du marché avec une dalle 240 Hz.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid