Xiaomi Mi 10 Pro : la recharge ultra rapide à 66W se confirme

Le Xiaomi Mi 10 ne va pas tarder à être dévoilé officiellement. Il ne serait cependant pas seul : un Mi 10 Pro pointe le bout de son nez, et serait compatible avec une recharge rapide à 66W.

Xiaomi s’active ces derniers temps. Et pour cause : il veut être le premier à proposer le Snapdragon 865 avec son futur Xiaomi Mi 10.

Sa date de lancement se rapprochant toujours plus, nous commençons petit à petit à comprendre les plans du constructeur chinois. Et parmi ceux-ci, on a récemment appris que le Mi 10 serait décliné en version Pro compatible 5G.

Le Xiaomi Mi 10 Pro aura une recharge ultra rapide

Mais qu’aura-t-elle en plus des autres ? Nous avons déjà un élément grâce à XDA Developers. Un membre de leur communauté a pu confirmer en analysant le code de la dernière version de MIUI 11 les noms de code des appareils.

Le Xiaomi Mi 10 est ainsi le M2001J2C, quand le modèle Pro est le M2001J1C. Grâce à cela, ils ont pu recouper une information découverte en novembre auprès de la CCC — l’organisme de certification chinois.

Le smartphone M2001J1C, que l’on sait être le Xiaomi Mi 10 Pro, y était passé et avait dévoilé sa capacité à se recharger à 66W par le biais d’un chargeur de 6A et 11V. Du même temps, un autre modèle « M2001J1E » avait été trouvé avec les mêmes capacités, qu’on suppose désormais être la version « Explorer Edition » du Mi 10 Pro avec un dos transparent laissant apparaître les composants.

C’est à peu près tout ce que l’on sait sur ce modèle, en prime de la petite prise en main apparue en fuite ayant dévoilé son existence bien sûr. Pour le reste, Xiaomi a pour le moment réussi à garder ses informations relativement secrètes : nous avons donc hâte de nous faire surprendre. Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro ne devraient en effet plus tarder à être dévoilés officiellement : ce n’est qu’une question de semaines.