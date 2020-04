Redmi Note 8 Pro : le plus puissant des smartphones abordables est à 186 euros

Disponible en France depuis le mois d'octobre 2019, le Redmi Note 8 Pro s'est démarqué de toute concurrence en proposant un processeur puissant à un prix abordable. Le Redmi Note 8 Pro est aujourd'hui en promotion sur Gearbest, le rendant encore plus incontournable.

Le Redmi Note 8 Pro est un des téléphones phares de ces derniers mois. Xiaomi a en effet réussi à proposer un smartphone puissant pour un prix très contenu. Le Redmi Note 8 Pro est ainsi un smartphone tout indiqué aux personnes à la recherche de bonnes performances, sans trop dépenser. Et le processeur du Redmi Note 8 Pro n’est pas son seul atout.

Le Redmi Note 8 Pro voit aujourd’hui son prix baisser grâce à un code promo sur Gearbest. Son prix passe ainsi à 186 euros, dans la version 6 + 64 Go avec le code GBNOTE8P6.

Un processeur MediaTek plutôt que Snapdragon

Alors que la plupart des smartphones actuels tournent avec des processeurs Snapdragon de Qualcomm (sauf chez Apple, Samsung et Huawei/Honor), Xiaomi s’est plutôt tourné vers MediaTek pour son Redmi Note 8 Pro. En effet, il embarque un processeur MediaTek Helio G90T. Celui-ci a l’avantage d’être bien plus puissant que les processeurs de Qualcomm que l’on retrouve dans des smartphones de cette gamme de prix.

À l’usage, la puce MediaTek Helio G90T est capable de faire tourner toutes les applications du moment, et même les jeux gourmands. Notre test nous apprend que le Redmi Note 8 Pro a su faire tourner les jeux Fortnite et Call of Duty Mobile avec une qualité graphique élevée et de manière globalement fluide. Il va sans dire que la navigation entre les applications et les différents menus du Redmi Note 8 Pro est elle aussi parfaitement fluide.

La polyvalence comme maître mot

Xiaomi n’a pas tout misé sur la puissance de son Redmi Note 8 Pro. À vrai dire, il est difficile de prendre à défaut ce smartphone compte tenu de son prix. Sur la face avant se trouve un écran IPS LCD Full HD d’une dimension de 6,53 pouces. Celui-ci est lumineux et permet une utilisation confortable en plein jour. Sur la tranche inférieure du téléphone se trouve un port USB-C supportant la charge rapide 18 watts, ainsi qu’une prise jack. La batterie de 4 500 mAh offre une autonomie généreuse et tient la journée, même en cas d’usage intensif.

Enfin, au dos, on retrouve un quadruple capteur photo :

capteur principal de 64 mégapixels

capteur de 8 mégapixels avec objectif ultra grand-angle

capteur de 2 mégapixels avec objectif macro

capteur de 2 mégapixels pour mesurer la profondeur

Dans les faits, le Redmi Note 8 Pro est polyvalent en photo. Mais c’est surtout son capteur principal qui récolte les compliments. Les photos sont nettes, les couleurs sont naturelles et les larges plages dynamiques sont globalement bien gérées. De nuit, les photos restent nettes, mais avec des clichés qui abusent un peu sur les contrastes.

Redmi Note 8 Pro en promotion à 186 euros

À partir d’aujourd’hui, le Redmi Note 8 Pro 64 Go est en promotion au prix de 186 euros sur Gearbest. Pour obtenir ce prix, il faut ajouter le code GBNOTE8P6 dans le panier. C’est environ 35 euros de moins que sur le site officiel de Xiaomi. La remise est donc importante compte tenu du prix total du smartphone.