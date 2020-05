Xiaomi dévoile le design de son appareil photo caché derrière l’écran

Un brevet déposé par Xiaomi vient détailler le fonctionnement de son appareil photo frontal caché derrière l'écran. Une technologie qui devrait arriver l'an prochain sur les smartphones du constructeur chinois.

On sait depuis juin 2019 que Xiaomi travaille actuellement sur une nouvelle technologie permettant de cacher l’appareil photo à selfie derrière l’écran du smartphone. Un bon moyen pour le constructeur chinois de proposer des dalles toujours plus immersives, sans encoche ni bulle. La firme avait d’ailleurs présenté quelques jours plus tard le fonctionnement de cette technologie de dalle Oled.

Désormais, on en sait un peu plus sur le design de ces appareils. En effet, comme l’a remarqué le site néerlandais LetsGoDigital, Xiaomi a déposé un brevet le 29 avril dernier auprès de l’administration chinoise de la propriété intellectuelle dans lequel on peut découvrir comment serait intégré l’appareil photo derrière l’écran. Deux solutions semblent actuellement envisagées par Xiaomi avec d’un côté un appareil photo qui serait positionné dans l’angle supérieur gauche de l’écran et, de l’autre, un module positionné en haut au centre. « Lorsque l’appareil photo frontal est activé, cet espace est transparent. Lorsqu’il est éteint, cet espace s’affiche normalement avec l’écran », précise également le brevet.

Une technologie qui n’est pas attendue avant 2021

Pour l’heure, il ne s’agit encore que d’un brevet déposé par Xiaomi afin de protéger sa technologie d’écran transparent pour laisser passer la lumière au travers. Rien n’indique donc que le design final du smartphone en lui-même sera identique à ce qu’on peut voir dans les brevets.

Rappelons que Xiaomi n’est pas le seul constructeur à travailler sur une technologie de ce type permettant de masquer l’appareil photo derrière l’écran. À la même période l’an dernier, Oppo avait également dévoilé un prototype de ce genre. Le fabricant a par ailleurs permis à des journalistes de le prendre en main en décembre dernier. Du côté de Xiaomi, le constructeur a d’ores et déjà annoncé qu’il ne comptait pas lancer de smartphone doté de ce type de design dès cette année. Il faudra donc sans doute patienter jusqu’à l’an prochain avant de découvrir le premier smartphone Xiaomi avec appareil photo derrière l’écran.