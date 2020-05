Black Shark 3 et 3 Pro lancés en France : prix et disponibilité des smartphones gaming

Les Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro (Xiaomi) arrivent en France plusieurs semaines après leur officialisation en Chine. Voici donc les prix en euros de ces nouveaux smartphones pour les gamers.

Déjà officialisés dans certains marchés, les Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro débarquent désormais en France avec la ferme ambition de susciter un intérêt plus important en France pour les smartphones gaming.

L’occasion de découvrir les prix de ces produits en euros.

Les gâchettes du Black Shark 3 Pro

Pour rappel, le Black Shark 3 Pro offre un écran HDR 10+ AMOLED de 7,1 pouces de 3120 x 1440 pixels. La dalle est fréquencée à 90 Hz et jouit d’une calibration tactile à 270 Hz pour une réactivité accrue. Puissance oblige, on trouve un Snadpragon 865 dernier cri, du stockage UFS 3.0 et de la mémoire vive LPDDR5 pour plus de rapidité.

La batterie de 5000 mAh est livrée avec un chargeur de 65 W permettant de recharger l’appareil à 100 % en 38 minutes. On trouve aussi un triple module photo, avec un notamment un capteur principal de 64 mégapixels. Ce téléphone veut surtout se démarquer avec ses gâchettes physiques à longue course positionnées sur la tranche afin de fournir des sensations similaires à celle d’une manette de console lorsqu’on tient le Black Shark 3 Pro à l’horizontale.

À noter que les gâchettes sont cachées quand on tient le smartphone de manière classique. Elles n’apparaissent que lorsque vous entrez dans le Shark Space ou que vous les activez vous-même.

Un Black Shark 3 plus petit

Rappelons que le Shark Space est une fonctionnalité de Black Shark permettant de se concentrer pleinement sur les jeux en coupant toutes les applications en arrière-plan et en bloquant les notifications et appels entrants. C’est dans cet espace également que vous pouvez paramétrer l’option Master Touch. Celle-ci permet de profiter de personnaliser jusqu’à quatre zones de pression sur l’écran pour optimiser la jouabilité pendant une partie. Enfin, le mode Ludicrous est là pour booster les performances.

La marque met aussi en avant un système de refroidissement liquide « en sandwich » qui permet de dissiper plus efficacement la chaleur, mais aussi de placer les composants thermiques loin des doigts de l’utilisateur lorsqu’il joue.

Du côté du Black Shark 3 classique, on ne trouve pas les gâchettes physiques sur la tranche et il faut composer avec un smartphone plus petit équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. La batterie voit sa capacité baissée à 4720 mAh.

Les téléphones sont compatibles avec le réseau 5G (SA et NSA) et supportent aussi le Wi-Fi 6. On trouve deux hauts-parleurs stéréo en façade et aussi une prise jack 3,5 mm.

Prix et disponibilité en France des Black Shark 3 et Black Shark 3 Pro

Le Black Shark 3 Pro existe dans une seule et unique version profitant de 12 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go. Il est proposé à 899 euros.



Le Black Shark 3, lui, se décline en deux modèles :

8 / 128 Go à 599 euros ;

; 12 / 256 Go à 729 euros.

Les téléphones sont disponibles sur le site officiel de la marque et sur Gearbest. Dans une dizaine de jours, ils seront aussi proposés sur Amazon et Ali Express.

Les accessoires comme le GamePad, le FunCooler Pro (pour refroidir plus efficacement le téléphone) ou encore les écouteurs Bluetooth sont vendus séparément.