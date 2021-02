Un Xiaomi Mi 11 Special Edition signé par le fondateur de la marque a été brièvement évoqué pendant la présentation du Mi 11 classique en Europe. Ce modèle sera disponible en quantité très limitée.

Ça y est, le très attendu Xiaomi Mi 11 a été officiellement annoncé pour l’Europe et la France. Pendant l’événement, le Mi 11 Pro n’a pas été évoqué, l’existence de ce smartphone reste donc non confirmée. La marque a cependant pris le temps de teaser un autre produit : un Xiaomi Mi 11 Special Edition signé par Lei Jun, le fondateur de l’entreprise.

Cette partie de la conférence n’a duré qu’une petite trentaine de secondes, tout au plus. Elle suffit cependant à attiser la curiosité. Ce Xiaomi Mi 11 Special Edition arrivera bientôt.

Une édition très limitée

L’image que Xiaomi a consenti à partager permet simplement d’admirer le dos de l’appareil. On se rend ainsi compte que l’apparence du module photo reste inchangée sur ce Mi 11 Special Edition. La surface en verre est cependant striée de lignes verticales, alors que le modèle classique a un design uniforme à ce niveau-là. Vers le bas de cette face arrière, on aperçoit aussi la signature de Lei Jun.

Xiaomi souhaite marquer un grand coup commercial avec ce produit destiné à ses fans les plus fidèles. En effet, le Mi 11 Special Edition sera disponible « en très faible quantité ». Tout est donc fait pour le rendre assez unique et donc plus désirable. Reste à savoir si, hormis le design, les caractéristiques techniques connaîtront aussi quelques changements. Peut-être pouvons-nous attendre plus de RAM et de stockage sur cet exemplaire et éventuellement des fonctions photo et vidéo supplémentaires.