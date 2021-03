Xiaomi Mi 10S officialisé : une version un poil plus musclée que le Mi 10

Le Xiaomi Mi 10S a été officialisé et consiste surtout en une petite amélioration du Xiaomi Mi 10 lancé en 2020 grâce à l’intégration du Snapdragon 870.

Le Xiaomi Mi 10S était attendu, le voici officiellement dévoilé en Chine. Au programme, on trouve un appareil très similaire au Xiaomi Mi 10 de l’année dernière, mais qui se dote d’un SoC plus musclé : le Snapdragon 870, une puce récente annoncée en janvier 2021.

Ce Snapdragon 870 est une déclinaison améliorée du Snapdragon 865 qui équipe justement le Mi 10 classique. Moins sophistiquée que le Snapdragon 888 surpuissant, cette puce reste orientée sur le haut de gamme. Pour le dire assez simplement, le Xiaomi Mi 10S est un smartphone à la fiche technique améliorée, mais qui ne révolutionne pas non plus la formule proposée.

8 à 12 Go de RAM LPDDR5 sont là pour épauler le SoC de Qualcomm, en plus d’un espace de stockage UFS 3.0 allant de 128 à 256 Go en fonction de la version choisie.

Pour le reste, pas de surprise : on a droit à un écran AMOLED de 90 Hz et Full HD+ protégé par du Gorilla Glass 5. La dalle est percée dans le coin supérieur gauche par une bulle logeant le capteur photo frontal de 20 mégapixels.

À l’arrière, le module embarque quatre capteurs : un principal de 108 mégapixels associé à un ultra grand-angle de 13 mégapixels et deux derniers capteurs de 2 mégapixels chacun utilisés respectivement pour la macro et la profondeur de champ.

Le Xiaomi Mi 10S profite de l’interface MIUI 12 basée sur Android 11. Lecteur d’empreintes dans l’écran, réseau5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC et le fonctionnement double SIM figurent aussi parmi les caractéristiques notables. N’oublions pas non la présence de deux haut-parleurs stéréo signés Harman Kardon pour un son stéréo à l’instar de ce que propose le Xiaomi Mi 11.

Prix et disponibilité du Xiaomi Mi 10S

En Chine, les précommandes du Xiaomi Mi 10S ont déjà démarré. Le prix d’appel — 8/128 Go — est annoncé à 3299 yuans, soit un peu plus de 420 euros HT.