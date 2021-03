Xiaomi Mi 11 : un code promo baisse son prix de 70 euros pendant quelques jours

L’excellent Xiaomi Mi 11 est encore en promotion pour quelques jours chez Bouygues Telecom. En cumulant un code promo et une offre de remboursement, il est possible de réaliser de belles économies sur son prix d’achat immédiat.

Xiaomi ne se contente pas de proposer des smartphones à moins de 500 euros. Depuis maintenant un peu plus d’un an, la firme chinoise s’aventure également sur le marché des smartphones ultra haut de gamme, tout en soignant le prix de vente de ses produits. Le dernier exemple en date est le Xiaomi Mi 11, qui arbore une fiche technique très premium mais à un prix plus attractif que la concurrence.

Jusqu’au 21 mars seulement, le Xiaomi Mi 11 profite à la fois d’un code promo et d’une offre de remboursement chez Bouygues Telecom. Au final, les économies totales s’élèvent à 120 euros, soit une somme importante pour un smartphone qui vient tout juste de sortir.

Le Xiaomi Mi 11 descend à 29,90 euros (+8€/mois) chez Bouygues Telecom

Il n’aura fallu que quelques semaines au Xiaomi 11 pour que son prix chute. En effet, grâce au code promo GRJ70, c’est une économie immédiate de 70 euros qui s’applique au panier. Et comme si cela ne suffisait pas, une offre de remboursement vous permet d’obtenir une autre remise de 50 euros. Au final, le Xiaomi Mi 11 revient à 29,90 euros avec une mensualité de 8 euros par mois pendant deux ans.

Pour profiter de cette offre, il suffit de souscrire au forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom. Ce dernier a l’avantage d’être compatible 5G, tout comme le Xiaomi Mi 11. Vous pouvez donc profiter dès à présent de la nouvelle génération de réseau mobile si votre zone est couverte. Le forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom comprend chaque mois :

90 Go de données mobiles en 4G et 5G ;

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM et la Suisse ;

Appels illimités vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de la Chine et vers les fixes de 120 destinations ;

35 Go de données à utiliser depuis l’Europe, les DOM et la Suisse ;

Internet illimité le week-end en France métropolitaine ;

Une 2e carte SIM Internet offerte ;

Des avantages tels qu’un accès à L’Équipe ou encore Cafeyn, un kiosk de presse en ligne.

Le forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom est proposé au prix 33,99 euros la première année, puis 48,99 euros avec un engagement de deux ans. Si vous êtes déjà client Bbox, vous pouvez alors réaliser une économie mensuelle de 7 euros sur le forfait.

Le Xiaomi Mi 11 en bref

Parmi le meilleur écran du moment

Le processeur le plus puissant disponible sur Android

Une triple caméra polyvalente

Un écran « bijou »

La dalle AMOLED de 6,71 pouces du Xiaomi Mi 11 en met plein les yeux. Il cumule deux caractéristiques particulièrement agréables au quotidien : une définition WQHD+ (3200 x 1440 pixels) plutôt élevée sur le marché et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En complément, l’écran affiche une luminosité maximale élevée, ainsi qu’une température des couleurs proche de la perfection en sélectionnant le mode « normal ».

Le tout puissant Snapdragon 888

Le Xiaomi a été le premier smartphone sorti en France à profiter du dernier processeur de Qualcomm : le Snapdragon 888. Il s’agit du processeur le plus puissant du moment sur Android. Il n’a donc aucun problème à lancer les derniers jeux et applications. Par exemple, le jeu Fortnite avec les réglages graphiques poussés au maximum tourne constamment à 60 images par seconde. Enfin, ce processeur propose naturellement une compatibilité avec la 5G.

Une triple caméra dirigée par un capteur de 108 mégapixels

Le Xiaomi Mi 11 est un smartphone très polyvalent en photo. Son capteur principal de 108 mégapixels gère très bien la colorimétrie et la dynamique des lumières. Surtout, le mode dédié « 108 mégapixels » est capable de capturer des photos avec un niveau de détail très élevé. L’ultra grand-angle et le zoom x2 sont eux aussi capables d’immortaliser de beaux moments lorsque les conditions lumineuses sont bonnes.