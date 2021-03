Déjà 120 euros de réduction sur le Xiaomi Mi 11 : voici comment en profiter

Le tout nouveau Xiaomi Mi 11 est encore en promotion chez Bouygues Telecom. Jusqu’au 5 avril prochain, il est ainsi possible de faire baisser son prix d’achat immédiat de 120 euros en associant diverses offres de remboursement et de reprise. Voici comment en profiter.

À peine annoncé, l’excellent Xiaomi Mi 11 a déjà droit à de nombreuses promotions sur la boutique de Bouygues Telecom. Vendu nu au tarif de 849 euros dans sa version 256 Go, le Xiaomi Mi 11 peut aujourd’hui être acheté au prix de 1 euro seulement (+ 8€/mois pendant 24 mois) en l’associant à un forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom et en profitant de trois offres de réductions disponibles actuellement sur le site de l’opérateur. L’offre est valable jusqu’au 5 avril prochain.

Il est possible de réaliser 120 euros d’économies sur le prix d’achat immédiat. Pour ce faire, Bouygues Telecom rembourse 50 euros via une ODR et y ajoute un bonus de 70 euros à la reprise d’un ancien smartphone.

Ainsi, le Xiaomi Mi 11 est vendu au prix de 121 euros chez Bouygues Telecom en l’associant avec un forfait Sensation 90 Go. L’ODR de 50 euros fait alors baisser son prix de à 71 euros, auquel on peut soustraire encore 70 euros en faisant reprendre son smartphone auprès de l’opérateur. Son prix passe ainsi à 1 euro (avec une mensualité de 8 euros par mois pendant deux ans.).

Enfin, en ajoutant des accessoires officiels en plus, Xiaomi rajoute de son côté une ODR pouvant aller jusqu’à 100 euros. Celle-ci est valable si vous achetez, en plus du Xiaomi Mi 11, des écouteurs sans fil Mi True Wireless Earphones 2S, une coque officielle ou un protège-écran.

Pourquoi le Xiaomi Mi 11 est “la toute-puissance incarnée”

Le Xiaomi Mi 11 a été testé par Frandroid le mois dernier et a reçu l’excellente note de 9/10. Si la rédaction parle de “toute-puissance incarnée” c’est parce que le Xiaomi Mi 11 est le premier smartphone de 2021 à disposer de la puce Snapdragon 888, la plus puissante que l’on peut trouver actuellement dans un smartphone Android. Si vous êtes un joueur de Fortnite ou que vous n’avez pas envie de changer de téléphone dans deux ans, c’est un argument de taille.

Pour le reste, le Xiaomi Mi 11 embarque tout ce que l’on peut attendre d’un smartphone très haut de gamme en 2021. Il dispose d’un grand écran AMOLED de 6,71 pouces avec une fréquence d’affichage de 120 Hz. Un écran qualifié de “somptueux” par la rédaction, avec une température des couleurs proche de la perfection et une luminosité maximum très élevée (730 cd/m2).

Enfin, côté photo, le Xiaomi Mi 11 est doté de trois capteurs photo. Le capteur principal affiche 108 mégapixels et se démarque par sa grande polyvalence et surtout son mode “108 mégapixels” qui permet de prendre des photos incroyablement détaillées. Le téléphone dispose également d’un capteur ultra-grand-angle et d’un capteur dédié au mode portrait.

Le Xiaomi Mi 11 à partir de 1 euro avec un forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom

Pour bénéficier du prix de 1 euro pour le Xiaomi Mi 11, il suffit de souscrire au forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom. C’est un forfait généreux en termes de data et surtout compatible avec la 5G, tout comme le Xiaomi Mi 11. Ce forfait comprend chaque mois :

90 Go de données mobiles en 4G et 5G ;

Les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM et la Suisse ;

Les appels illimités vers les mobiles des États-Unis, du Canada, de la Chine et vers les fixes de 120 destinations ;

35 Go de données à utiliser depuis l’Europe, les DOM et la Suisse ;

Internet illimité le week-end en France métropolitaine ;

Une 2e carte SIM Internet offerte ;

Des avantages tels qu’un accès à L’Équipe ou encore Cafeyn, un kiosk de presse en ligne.

Le forfait Sensation 90 Go de Bouygues Telecom est disponible au prix 33,99 euros la première année, puis 48,99 euros la deuxième année, avec un engagement de deux ans. Si vous êtes déjà client Bbox chez Bouygues Telecom (Internet fixe), vous pouvez alors réaliser une économie mensuelle de 7 euros sur le forfait.