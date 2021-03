Xiaomi Mi 11 Ultra : la batterie et la puce promettent d’être inédites

Le Xiaomi Mi 11 Ultra promet d'embarquer à la fois une batterie innovante, plus fine et rechargeable plus rapidement que la norme, et un SoC fait maison.

Xiaomi veut boucler le mois de mars 2021 en beauté en dévoilant les Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra. Le rendez-vous est fixé à lundi pour un événement « Mega Launch ». En attendant, la marque dévoile au compte-gouttes quelques informations pour attiser la curiosité des fans.

C’est ainsi que Daniel D, porte-parole de la marque, écrit sur Twitter que le Xiaomi Mi 11 Ultra profitera d’une batterie plus fine et capable de profiter d’une recharge plus rapide que la norme.

#Mi11Ultra features a new super fast-charging silicon-oxygen anode battery. Core benefits, thinner and faster charging.

This is similar to electric vehicles, adding nano-scale silicon materials to the negative electrode to increase theoretical gram capacity 10x vs graphite. pic.twitter.com/tydYYXjaX5 — Daniel D (@Daniel_in_HD) March 26, 2021

À en croire Daniel D, le secret de cette batterie innovante est de reposer sur une anode en silicium-air. Pour rappel, dans une batterie, l’anode est l’électrode positive — en opposition à la cathode négative. Or, habituellement, celle-ci est faite de graphite.

Ce changement de matériau serait inspiré de ce qui se fait dans l’industrie de l’automobile électrique, explique le porte-parole de Xiaomi, et cela permettrait une bien meilleure efficacité. On espère évidemment avoir davantage d’explications lors de la présentation officielle du Mi 11 Ultra.

Une puce conçue maison en approche

Les promesses du Xiaomi Mi 11 Ultra ne s’arrêtent pas là. Le constructeur a aussi publié une image promotionnelle sur son compte Weibo. Après un passage sur Google Traduction, on peut lire qu’une puce développée en interne est évoquée.

Ce ne serait pas une première pour la marque qui avait déjà tenté l’aventure des SoC conçus maison il y a quelques années avec son Surge S1. Reste à savoir maintenant quel niveau de performances nous pouvons espérer et si le Mi 11 Pro est également concerné par ces nouveautés.

En parlant de nouveautés, Xiaomi a aussi teasé une lentille liquide pour l’appareil photo de son futur Mi Mix. Décidément, la firme chinoise n’a pas fini de présenter de nouvelles choses.