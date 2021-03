Xiaomi 11 Pro et Mi 11 Ultra : fin du suspens, voici leur date de présentation

La marque Xiaomi a officialisé la date de présentation de ses Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra. Comme pressenti, ces derniers seront intronisés lors de l’événement #XiaomiMegaLaunch prévu le 29 mars 2021.

Xiaomi a clairement le calendrier le plus chargé en ce mois de mars 2021 et le constructeur n’a pas terminé puisqu’il va aussi révéler les Xiaomi Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra.

Pour rappel, après avoir levé le voile sur les Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 5G et Redmi Note 10S, le constructeur chinois a enchaîné le 22 mars avec les Poco F3 et Poco X3 Pro, deux téléphones au rapport qualité-prix intéressant.

Difficile de faire plus explicite

Mais puisque la firme de l’Empire du Milieu n’était pas rassasiée, une troisième conférence a été fixée le 29 mars prochain. Conférence portant le nom de #XiaomiMegaLaunch, qui laisse donc entrevoir un rendez-vous aux multiples annonces. À ce titre, Xiaomi a tué le suspens sur Weibo en révélant au moins deux modèles de smartphones qui y seront intronisés.

Sans surprise, les Xiaomi Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra constitueront ainsi les protagonistes de ce grand rendez-vous. L’image publiée sur le réseau social chinois mentionne explicitement les deux smartphones, et s’accompagne de la date du 29 mars, le jour du #XiaomiMegaLaunch.

Le Mi 11 Lite en embuscade

Quid du Xiaomi Mi 11 Lite ? Cette déclinaison est la plus exposée aux fuites depuis plusieurs semaines déjà. Jusqu’ici, on s’attendait à ce qu’elle soit elle aussi révélée le 29 mars. Mais Xiaomi préfère peut-être mettre en avant ses Mi 11 Ultra et Mi 11 Pro, qui devraient faire la part belle aux caractéristiques très haut de gamme.

Les aficionados des bracelets connectés pourraient également être comblés : il se peut que Xiaomi introduise son Mi Band 6, qui s’opposera frontalement au Huawei Band 6 récemment officialisé.