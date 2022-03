ZTE lance des nouveaux smartphones pour tous les besoins aux MWC

ZTE a présenté une nouvelle gamme comprenant quatre smartphones : les Blade V40. Si toutes leurs caractéristiques n'ont pas été détaillées, on sait cependant qu'ils seront lancés dès le mois d'avril.

À l’occasion du MWC qui se tient actuellement à Barcelone, la marque chinoise ZTE a dévoilé une nouvelle gamme de smartphones destinés à l’entrée de gamme, les Blade V40. Quatre smartphones, les Blade V40, Blade V40 5G, Blade V40 Pro et Blade V40 Vita sont donc attendus à partir du mois d’avril.

Les différents modèles de la gamme Blade V40

Le Blade V40 classique profite d’un écran avec poinçon de 6,67 pouces, une résolution Full HD+ et un beau ratio écran/corps de 92,1 %. Un triple capteur photo de 48 MP a été installé, ainsi qu’un capteur macro 4 cm. La caméra avant dispose quant à elle de 8 MP.

Le Blade V40 Pro est le modèle plus haut de gamme. Il est ainsi équipé d’une charge rapide de 65 W, d’une batterie haute capacité de 5100 mAh et de la technologie d’économie d’énergie intelligente de ZTE. Son écran AMOLED de 6,67 pouces couvre l’ensemble de la gamme de couleurs DCI-P3. Côté design, il mesure seulement 8,3 mm d’épaisseur et est proposé dans un coloris bleu-rose brillant. Étonnamment, son module photo ne dispose que de deux capteurs.

Le Blade V40 Vita est le modèle le plus grand, avec un ratio écran/corps de 91 %. Son écran de 6,745 pouces dispose lui d’une goutte d’eau pour la caméra avant. La résolution est en HD+, ce qui sera sans doute trop peu pour nombre d’utilisateurs. ZTE le met en avant pour sa grosse autonomie, grâce à sa batterie de 6000 mAh et la charge rapide en 22,5 W. Il semble être le seul modèle à être proposé en coloris rouge.

Quant au Blade V40 5G, on sait peu de choses de lui, si ce n’est qu’il intègre une puce 5G octa-core de 7 nm.

ZTE n’a pas annoncé de grille de prix, mais a indiqué que l’ensemble de la gamme serait progressivement proposée à la vente à partir d’avril 2022.

