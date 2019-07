Nubia vient d’annoncer que le Z20 serait le premier à embarquer un écran flexible et la capacité de filmer en 8K. Rendez-vous le 8 août pour la présentation.

Nubia est connu pour apporter de nouvelles innovations sur le marché. Fidèle à ses habitudes, la marque a annoncé que du neuf allait arriver très prochainement, mettant l’eau à la bouche de ses fans.

Lors du Global Mobile Internet Conference (GMIC), Ni Fei, fondateur et président de Nubia, a indiqué que le Nubia Z20 serait le premier smartphone à pouvoir filmer en 8K. À l’heure actuelle, les meilleurs smartphones ne sont capables de proposer que de la 4K, en 60 images par seconde pour les plus évolués.

L’idée est que nos smartphones sont de plus en plus utilisés comme des objets de création et de production. La qualité de la photo et de la vidéo sont donc des enjeux d’avenir que Nubia compte bien travailler avec attention.

Il est précisé également que le Nubia Z20 sera également équipé d’un écran flexible. Notons cependant que cela ne veut pas signifier que le smartphone pourra se plier, mais juste que ses bords seront incurvés.

Pour l’heure, les rumeurs évoquent pour ce Nubia Z20 un SoC Qualcomm Snapdragon 855 (ou 855+), un appareil photo principal de 48 Mégapixels et un zoom hybride x20.

Pour le savoir, il faudra attendre le 8 août, date à laquelle le Nubia Z20 sera officiellement dévoilé. À ses côtés, nous devrions également voir un casque de réalité virtuelle particulièrement pensé pour le jeu vidéo.