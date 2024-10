ChatGPT sous Windows : une application pratique mais gourmande

OpenAI propose depuis le 17 octobre 2024 une version test de son assistant conversationnel pour Windows 10 et 11, actuellement réservée aux abonnés Plus, Enterprise, Team et Edu. Le problème est qu’elle utilise beaucoup de ressources de l’ordinateur. Explications.

L’intelligence artificielle ChatGPT s’invite désormais sur les PC Windows avec une nouvelle application de bureau. Cependant, son analyse technique met en lumière des choix de développement surprenants. En effet, contrairement à sa version macOS qui bénéficie d’une architecture native, l’application Windows repose sur Electron, un framework qui encapsule essentiellement une version web dans un conteneur Chrome. Le résultat est un fichier d’installation disponible depuis le Microsoft Store qui pèse 260 Mo contre 600 Ko pour Copilot, l’assistant de Microsoft qui, quant à lui, suit les recommandations de développement de l’éditeur du système d’exploitation. Ce poids impressionnant est notamment dû à l’intégration complète du moteur Chromium.

Outre un fichier relativement imposant à télécharger, cette solution technique n’optimise pas vraiment les ressources système. Microsoft propose pourtant WebView2, une alternative plus légère et mieux intégrée à Windows.

Des fonctionnalités orientées productivité

Malgré ces aspects techniques discutables, l’application fonctionne exactement comme la version web. Son grand intérêt est d’avoir une (ou plusieurs fenêtres ouvertes) tout en travaillant sur d’autres programmes. Notez également la présence d’un bouton Partager tout en haut à droite de l’interface qui permet d’envoyer le contenu de votre conversation à certains de vos contacts en créant un lien qu’il leur suffit de suivre.

Rappelons que l’utilisation de cette application est accessible uniquement aux utilisateurs payant de ChatGPT. Elle intègre les dernières avancées d’OpenAI, notamment l’accès au modèle o1-preview et la génération d’images via DALL-E 3. Il est également possible de soumettre des fichiers et des images pour analyse, facilitant l’interaction avec différents types de contenus.

Les fonctionnalités vocales, actuellement absentes, sont annoncées pour les prochaines mises à jour. OpenAI semble privilégier une approche progressive, préférant stabiliser les fonctionnalités existantes avant d’en ajouter de nouvelles.