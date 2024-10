ChatGPT a désormais sa propre app Windows (à quelques détails près)

Vous aimez discuter avec le robot conversationnel d’OpenAI, mais en avez marre de devoir ouvrir un navigateur web pour le faire ? Bonne nouvelle, une app Windows est désormais disponible.

Source : OpenAI

OpenAI l’avait promis, c’est désormais chose faite. Jusque là exclusive à macOS, l’application de bureau pour ChatGPT débarque enfin sur Windows, 6 mois après sa sortie sur les ordinateurs d’Apple. Comme l’a remarqué The Verge, l’agent conversationnel est désormais disponible via une app native pour Windows, disponible sur le Microsoft Store.

Si l’arrivée d’un tel programme était attendue pour les fans du grand modèle de langage d’OpenAI, il faut tout de même noter que l’application n’est pas disponible pour tout le monde. Des contraintes assez strictes encadrent effectivement l’installation du logiciel.

Compte payant obligatoire

Tout d’abord, il faudra obligatoirement être une utilisatrice ou un utilisateur payant de ChatGPT pour avoir accès au service. Comme OpenAI l’a noté dans la description de son application, seuls les comptes « GPT Plus, Team, Entreprise ou Éducation » peuvent pour le moment utiliser l’app. Pas de panique cependant, l’entreprise promet « de rendre disponible le service à tous et toutes plus tard dans l’année ».

Source : OpenAI

Il vous faudra également un ordinateur équipé de Windows 10 ou mieux, avec la mise à jour 17763.0 de l’OS minimum. Pas question de distribuer un .exe installable sur Windows 7 ou Windows 8, OpenAI ne voulant sans doute pas risquer de voir son app installée sur des systèmes officiellement plus pris en charge par Microsoft.

À noter par contre que le logiciel est compatible avec les processeurs Intel et ARM. Les propriétaires de Surface Laptop seront sans doute ravis.

Pas encore de discussion vocale

Si votre machine répond à ces contraintes et que vous avez un abonnement payant à ChatGPT, alors rien ne vous empêche d’utiliser la nouvelle application Windows. OpenAI précise tout de même que le logiciel, tout juste sorti de Visual Studio, ne prend pas encore en charge la discussion vocale ni l’intégration avec certaines fonctions du GPT Store.

Autrement, l’application Windows offre la même expérience que le logiciel macOS avec un mode « compagnon » qui permet de poser des questions d’un simple appui sur « Alt + Espace ». Il est évidemment aussi possible d’utiliser le mode complet de l’app qui permet d’analyser des documents, de créer des images ou d’avoir accès à votre historique de conversation. Elle offre aussi l’accès au nouveau modèle de langage « o1 » avec ses capacités de « réflexion » étendue.