Chrome OS introduit une nouvelle option de réinitialisation intelligente

Google déploie actuellement Chrome OS 131 avec une fonctionnalité particulièrement attendue : la « Réinitialisation de sécurité ». Cette nouvelle option se positionne comme une alternative entre le nettoyage des cookies et la réinitialisation d’usine complète.

Les Chromebook ont gagné leur place dans le quotidien de nombreux utilisateurs // Source : Andrew Neel – Unsplash

La nouvelle « Réinitialisation de sécurité » permet aux utilisateurs de restaurer leur Chromebook dans un état optimal sans tout effacer. Elle nettoie les paramètres, les raccourcis, les extensions, les cookies et les données temporaires des sites, tout en préservant les éléments essentiels comme les favoris, l’historique de navigation et les mots de passe enregistrés.

Cette approche diffère de la traditionnelle restauration système Windows. Au lieu de revenir à un point de sauvegarde spécifique, elle cible précisément les éléments qui causent souvent des problèmes de navigation. Cette solution s’avère du coup particulièrement utile pour les utilisateurs confrontés à des bugs, même après avoir effacé leurs cookies.

Les Chromebook ont droit à quelques nouveautés

Chrome OS 131 apporte également des améliorations en matière d’accessibilité. Les notifications bénéficient désormais d’un flash visuel à l’écran, une fonction particulièrement utile pour les personnes malentendantes ou utilisant un agrandisseur d’écran. Cette option, activable dans les paramètres d’accessibilité sous « Audio et sous-titres », répond à un besoin de notifications plus visibles.

L’assistant de lecture Quick Answers, propulsé par l’IA générative, fait aussi peau neuve. Cet outil permet de résumer du contenu, créer des plans interactifs et répondre à des questions sur les pages web et les documents PDF. Les administrateurs IT utilisant Chrome OS Flex sur des PC non-Chromebook bénéficient également d’optimisations.

La « Réinitialisation de sécurité » arrive à point nommé. Lorsqu’un Chromebook ralentit, effacer les cookies est souvent une première étape, mais n’est pas toujours suffisante. À l’inverse, une réinitialisation complète peut s’avérer excessive et chronophage. Cette nouvelle option représente un compromis idéal, permettant de retrouver les performances d’origine tout en conservant ses données essentielles.