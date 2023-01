Fire TV bloque l’une des meilleures fonctionnalités de Plex

L'application Plex permet de rechercher n'importe quelle série ou film et de montrer les services de SVoD sur lesquels le contenu est disponible. Malheureusement, Fire TV bloque cette fonctionnalité sans proposer d'alternative.

Fire TV a du souci à se faire au niveau de sa réputation : le système d’exploitation pour téléviseurs a bloqué l’une des fonctionnalités les plus importantes de Plex. Il s’agit d’une application de gestion de ses fichiers multimédia, qui offre aussi une base de données de contenus audiovisuels (films, séries). Mais sa fonctionnalité la plus intéressante se retrouve bloquée par Amazon.

Le mode Discover bloqué dans Fire TV

Google TV propose une fonctionnalité de « guide » permettant d’indiquer sur quelle plateforme de streaming tel film, série, émission est disponible. De quoi éviter d’avoir à sortir son smartphone ou de regarder sur chaque service si le contenu désiré est disponible. Sur Fire TV, il n’existe pas de tel mode de façon native.

Heureusement pour les utilisateurs de téléviseurs ou de box TV sous Fire TV, il existait un moyen de le savoir quand même : Plex possède un mode « Discover » lancé en avril dernier et d’autres applications tierces le proposaient également. Cependant, Tech Hive indique que la fonctionnalité est désormais bloquée sur Fire TV.

Le média rapporte les déclarations de Scott Hancock, vice-président du marketing de Plex : Fire TV n’autorise plus les applications à établir des liens profonds avec d’autres applications. Amazon a demandé à l’application de retirer ladite fonctionnalité et ne s’est pas exprimé davantage. Discover de Plex continue pourtant de fonctionner sur Apple TV et Google TV.

Un coup dur pour Fire TV, même si c’est un choix

Le journaliste de Tech Hive n’a pas caché son désarroi vis-à-vis de Fire TV : les menus du système sont en désordre et « Il ne vous donne aucun contrôle sur les sources de streaming qui apparaissent sur l’écran d’accueil ». Il reproche au système d’Amazon les publicités et recommandations sponsorisées pour les services de cette entreprise même. Il ajoute qu’« Il n’y a pas non plus de moyen facile de reprendre une émission là où vous l’avez laissée, sauf si elle provient d’Amazon Prive Video. »

Bien qu’Amazon n’ait rien laissé entendre sur les raisons de ce changement de politique, on peut imaginer que c’est pour une question de contrôle. Tech Hive indique d’ailleurs qu’Amazon avait bloqué les lanceurs tiers de Fire TV, il faut dorénavant contourner les blocages supplémentaires mis en place.

On a besoin de vous pour construire l’avenir de Frandroid : participez à notre enquête !