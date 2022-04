Ce service vous permet de retrouver les séries Netflix, Prime Video ou Crunchyroll en une seule interface

Les films et séries Crunchyroll, Netflix, Salto, Prime Video, Apple TV+ et Wakanim dans une même interface ? C'est désormais possible grâce à Plex.

S’il est encore possible de lire des fichiers depuis un simple lecteur vidéo sur un ordinateur ou son téléviseur, l’une des solutions les plus pratiques reste néanmoins les applications de gestion de media center comme Kodi ou Plex. Seulement, si ces applications sont particulièrement pratiques pour organiser sa bibliothèque de fichiers hébergés en local ou en réseau, elles ont un inconvénient de taille : elles ne prennent pas en compte les films et séries disponibles sur d’autres plateformes… du moins jusqu’à présent.

Comme le rapporte le site américain The Verge, Plex a décidé de mettre à jour sa version bêta avec une nouveauté de taille : l’intégration des plateformes de sVOD. Cette nouveauté va permettre aux utilisateurs du logiciel de media center de retrouver, dans une même interface, non seulement leurs films et séries stockés sur un disque dur, mais également les catalogues de plusieurs plateformes de streaming légal. C’est le cas notamment de Netflix, Disney Plus, Anime Digital Networks, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Arte, Canal Plus, Crunchyroll, France TV, OCS Go, Salto, 6play, Wakanim ou YouTube.

Concrètement, cette nouvelle fonctionnalité ne va pas vous permettre de lire les fichiers vidéo directement depuis Plex, mais ajoutera les catalogues des différents services auxquels vous êtes abonnés à l’application. Au moment de chercher un film ou une série, vous pourrez alors rechercher non seulement parmi vos fichiers hébergés en local, mais également au sein des catalogues des différents services. Un peu à la manière de ce que peut proposer un site comme JustWatch, une fois le film ou la série sélectionnée, Plex vous redirigera alors vers la plateforme de sVOD proposant le contenu à son catalogue.

Au moment de l’inscription à la bêta de Plex — il suffit de se connecter au service — l’application va vous demander à quels services de streaming vous êtes abonnés. Il suffit alors de cocher les cases pour sélectionner les différentes plateformes dont les contenus sont susceptibles de vous intéresser.

Un partenariat avec JustWatch

Par la suite, en recherchant un film ou une série, l’entrée sera proposée dans la partie « More Ways to Watch ». Vous pouvez alors ajouter le contenu à votre liste de lecture, regarder la bande-annonce ou cliquer sur le logo de la plateforme pour y accéder. Pour ce faire, Plex semble en fait passer par JustWatch, un service en ligne qui permet justement de recenser les contenus des différentes plateformes de streaming en indiquant sur quel service de sVOD est proposé tel film ou telle série.

Cette nouvelle fonction de découverte des contenus est disponible au lancement sur la version Web de Plex, mais aussi sur Apple TV, Amazon Fire TV, Android, Android TV, iOS, macOS, PlayStation, Windows ou Xbox.

