Et les films et séries en streaming les plus populaires en France sont…

Le site JustWatch a répertorié les contenus les plus regardés en France sur les différentes plateformes de streaming. Et sans surprise, les superhéros ont la cote avec quatre films dans le Top 10 dont Justice League tout en haut. Deux films d'animation Disney parviennent à se faire une place. Côté séries, Lupin devance les habitués du genre.

L’année se termine et c’est l’heure des classements. Le streaming n’y coupe pas, notamment avec le boom de trafic enregistré ces derniers mois par les Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et autres services comme myCANAL ou Apple TV.

Si vous avez du mal à vous y retrouver ou à savoir quoi regarder sur les différentes plateformes, vous avez toujours la solution de demander éventuellement à l’assistant vocal Siri de votre Apple TV via la télécommande, à Alexa sur un produit Fire TV ou bien à Google sur Chromecast et appareils Android TV. Sinon, vous pouvez avoir recours à des guides en ligne et, parmi eux, JustWatch propose un accès facile aux contenus films et séries disponibles sur de très nombreux services, gratuits ou payants.

Vous pouvez trier en fonction des années de sortie, de l’âge des genres, des notes obtenues sur IMDB ou du prix. Il est même possible de faire une recherche tout simplement si vous avez une idée précise du film ou de la série que vous recherchez, sans savoir où le trouver. Vous pouvez créer vos listes de favoris. Chaque film dispose de sa fiche technique avec toutes les informations (durée, note, acteurs, réalisateur, résumé…), où l’obtenir en streaming, à l’achat ou en location. Mais toujours « de manière légale », précise le site.

Les films et séries les plus recherchés en France

Avec plus de 20 millions d’utilisateurs dans 74 pays, JustWatch est aussi en mesure de prendre la température du streaming et du replay. Pour boucler 2021, le site a donc établi la liste des contenus les plus plébiscités sur sa plateforme en France. Si Netflix a désormais son Top 10 accessible semaine par semaine pour ses propres programmes, JustWatch donne un aperçu plus large des films et séries populaires.

Les contenus streaming les plus populaires sur Just Watch // Source : Just Watch Les recherches de séries les plus populaires sur Just Watch // Source : Just Watch

Sans surprise, les classements films et séries regorgent de superhéros. Le film le plus recherché par les utilisateurs du site et sans doute le plus regardé par la suite est Zack Snyder’s Justice League, dans les pas de Superman, Batman, Wonderman et tous les autres. Il est disponible sur myCANAL et OCS, ou bien en location et à l’achat sur les autres plateformes. Il devance Raya et le dernier dragon, le film d’animation Disney sorti en SvOD uniquement et Avengers : Endgame, un film un peu plus ancien, mais qui fait toujours recette.

Côté séries, Omar Sy en Lupin pour Netflix décroche la palme devant des séries plus anciennes (Grey’s Anatomy, Kaamelott et Game of Thrones) qui font aussi le bonheur de Disney+, Salto ou OCS. À noter que WandaVision (Disney+) et Squid Game, la série surprise de Netflix, sont finalement les deux autres révélations de l’année.

Un outil finalement intéressant pour les cinéphiles et séries, mais aussi pour savoir à quel prix un film est également proposé sur les différentes plateformes, avec parfois du simple à plus du double à l’achat. Un site bien utile pour aussi faire des économies tout en se cultivant.

