iOS : Twitter teste une barre de recherche directement sur l’écran principal

Disponible depuis belle lurette en passant par un onglet en bas d'écran, la recherche sur Twitter s'invite maintenant directement en haut de l'écran principal. Une nouveauté actuellement testée auprès de certains utilisateurs iOS.

Twitter l’avait annoncé ce lundi sur son propre compte, une nouvelle barre de recherche apparaît désormais en haut de l’écran principal chez certains utilisateurs iOS de l’application. Actuellement en test, cette nouveauté peut se matérialiser sous la forme d’une barre ou d’une icône de recherche, précise Twitter. À priori, la plateforme n’est donc pas encore complètement fixée sur l’allure que cette nouveauté pourrait adopter en définitive.

Notons que la recherche sur Twitter était déjà accessible depuis des années, mais seulement depuis un onglet dédié, installé en bas d’écran. Twitter semble avoir jugé bon d’essayer de lui attribuer un nouvel emplacement, plus visible.

Comme l’indique 9to5Mac, Twitter souhaite rendre sa recherche plus facile d’accès et intuitive, en la faisant apparaître juste sous nos yeux, dès l’ouverture de l’application. Reste que pour l’instant, cette fonctionnalité n’en est qu’au stade de l’essai. Elle est ainsi déployée auprès d’un petit nombre d’utilisateurs iOS seulement et son adoption définitive n’est pas encore garantie.

Search on the Home tab, let's gooooo

Now testing on iOS: some of you will see a new search bar or 🔍 icon on the Home tab to easily search Twitter right when you open the app. pic.twitter.com/2B40tlf62A

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 10, 2022