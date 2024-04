L’émulateur Delta gratuit sur l’App Store hors UE : l’AltStore perd-il son intérêt ?

Les fans de jeux rétro vont être ravis : l'émulateur Delta débarque sur iPhone grâce à l'AltStore, le premier App Store tiers officiel sur iOS. Par contre, l'AltStore est payant. En dehors de l'Union européenne... Delta est gratuit sur l'App Store.

Cette semaine a été marquée par un petit événement historique pour les fans de technologie : l’arrivée du premier App Store tiers officiel sur iPhone, grâce au DMA (Digital Markets Act). Son nom ? AltStore PAL.

Delta - Game Emulator Télécharger gratuitement

AltStore est une plateforme de distribution d’applications pour iOS, développée par Riley Testut et son équipe. Pour le moment, l’AltStore est encore assez vide, mais il permet déjà de télécharger Delta, un émulateur très connu pour jouer à des jeux rétro NES, SNES, N64 et DS sur iPhone.

L’intérêt de l’AltStore est donc de pouvoir accéder à des applications non disponibles sur l’App Store officiel d’Apple. Cependant, il est important de noter que l’AltStore est payant : 1,50 euro HT par an.

Delta : l’émulateur gratuit sur l’App Store hors UE

Mais voilà que ce matin, on apprend que l’émulateur Delta est distribué gratuitement sur l’App Store en dehors de l’Union européenne. En d’autres termes, les utilisateurs européens payent pour télécharger l’AltStore pour le moment, alors que les utilisateurs non-européens ont accès à Delta gratuitement sur l’App Store officiel.

Une nouvelle qui risque de freiner l’engouement autour de l’AltStore, mais qui soulève également des questions sur les pratiques commerciales d’Apple et sur la concurrence dans le marché des applications mobiles quand on voit de telles situations. En effet, Apple n’autorise pas qu’une application soit distribuée sur l’App Store, et sur un autre store d’apps iOS.

AltStore vs App Store : quelles différences pour les utilisateurs européens ?

Pour les utilisateurs européens, la principale différence entre l’AltStore et l’App Store officiel réside dans la disponibilité de certaines applications. L’AltStore permet d’accéder à des applications non disponibles sur l’App Store officiel, mais qui sont compatibles avec iOS. Du moins, théoriquement. Cependant, l’AltStore est encore en développement et son catalogue d’applications est pour le moment limité.

AltStore PAL Télécharger