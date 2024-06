Apple rattrape (enfin) son retard avec cette fonction sur iPhone et iPad

Parfois, ce sont les petites choses qui font la différence. Avec sa dernière mise à jour, Apple ajoute enfin une fonctionnalité que les utilisateurs réclamaient depuis des années : le formatage de supports externes sur iPhone et iPad.

Imaginez la scène : vous êtes au mariage d’un de vos amis, votre appareil photo Sony RX1R en main, prêt à immortaliser chaque moment. Soudain, catastrophe ! Votre unique carte SD refuse de fonctionner correctement. Vous sortez votre iPad Pro dernier cri, certain de pouvoir sauver la situation… et là, c’est le drame. Impossible de formater la carte. Cette mésaventure, vécue par moi, début juin de cette année, illustre parfaitement l’absurdité de la situation jusqu’à présent.

Alors qu’Android propose cette fonctionnalité depuis des lustres, iOS et iPadOS en étaient étrangement dépourvus. Une lacune d’autant plus incompréhensible qu’Apple positionne l’iPad comme un potentiel remplaçant d’ordinateur portable. Comment prétendre remplacer un Mac si on ne peut même pas effectuer une tâche aussi basique que le formatage d’un support externe ?

Le retard est (enfin) rattrapé

Bonne nouvelle, Apple a enfin entendu les suppliques de ses utilisateurs. Avec iOS 18 et iPadOS 18, l’application Fichiers s’enrichit d’une nouvelle fonction : non seulement il est possible d’effacer un volume de stockage externe (une fonctionnalité introduite l’année dernière), mais on peut désormais aussi le formater.

Concrètement, cela signifie que vous pourrez gérer vos clés USB, cartes SD et SSD externes directement depuis votre iPhone ou iPad. Une avancée qui semble mineure sur le papier, mais qui pourrait bien changer la donne pour de nombreux utilisateurs, en particulier les créateurs de contenu nomades.

La nouvelle interface de formatage proposée par Apple offre trois options : APFS, ExFAT et FAT (noté MS-DOS). Un choix restreint, certes, mais qui couvre la plupart des besoins des utilisateurs :

APFS : Le format de fichiers développé par Apple, idéal pour les disques utilisés exclusivement avec des appareils Apple récents.

ExFAT : Un format polyvalent, compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation modernes, parfait pour les gros fichiers.

FAT (MS-DOS) : L’ancien format universel, toujours utile pour une compatibilité maximale, notamment avec des appareils plus anciens.

Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour une fonctionnalité aussi basique ? Cette situation ne révèle-t-elle pas un problème plus profond dans la stratégie d’Apple concernant ses OS mobiles ? L’arrivée du formatage sur iOS et iPadOS est un pas dans la bonne direction. Plus besoin de trimballer un ordinateur portable « juste au cas où » : votre iPhone ou votre iPad peut désormais gérer la plupart des tâches basiques de gestion de fichiers.