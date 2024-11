Certains parlent d’exode, d’autres d’une simple tendance passagère. Le réseau social X (anciennement Twitter) semble perdre des utilisateurs au profit de ses concurrents Threads et surtout Bluesky. Mais seriez-vous prêt à en faire de même ? C’est notre sondage de la semaine.

Depuis quelques semaines, l’émergence de Bluesky face à X (anciennement Twitter) commence à faire parler, notamment depuis le résultat des élections américaines et la nomination d’Elon Musk au gouvernement de Donald Trump.

Plusieurs médias comme NPR, The Guardian ou en France, les journaux Libération ou Ouest-France ont annoncé très récemment leur arrivée sur la plateforme concurrente à X. Certains ont même tout simplement arrêté de poster sur la plateforme d’Elon Musk.

Un exode durable ou passager ?

Il faut cependant savoir raison garder : X reste le réseau social de microblobbing dominant sur le marché avec près de 415 millions d’utilisateurs actifs à travers le monde. Threads, l’alternative de Meta, atteint les 275 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Bluesky montre une ascension certes fulgurante jour après jour cette dernière semaine, pour dépasser les 20 millions d’utilisateurs. L’écart reste cependant massif avec ses concurrents, il s’agit maintenant de savoir s’il s’agit d’une tendance durable ou d’un simple élan passager comme on a tant pu le voir par le passé.

Les utilisateurs pourraient cependant être tentés d’aller voir ailleurs, le discours semble en ce moment partagé par bon nombre d’utilisateurs et de personnalités publiques sur X ces derniers jours.

Comptez-vous quitter X (Twitter) sous peu ?

Avec ces différentes alternatives existantes et au vu de la tendance actuelle, on a voulu vous poser la question suivante : songez-vous à quitter X (Twitter) dans un futur plus ou moins proche ?

Chargement Comptez-vous quitter Twitter sous peu ? Merci d’avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s’il vous plait. Non, je n’ai aucun intention de quitter X (Twitter)

Non, j’attends de voir comment ça évolue encore

Oui, j’y songe clairement

J’ai déjà quitté (X) Twitter définitivement

Je ne suis pas inscrit sur X (Twitter)

Le sujet pouvant être très polémique, on vous invite à rester courtois en commentaire si vous souhaitez étayer votre réponse.