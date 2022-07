Apple peaufine une dernière fois WatchOS 8 avant la sortie de WatchOS 9

Apple a déployé, avec une certaine discrétion, WatchOS 8.7. Il s'agit vraisemblablement de la dernière version du système avant le passage sur WatchOS 9, annoncé en juin et attendu prochainement sur les Apple Watch Série 8.

Apple a déployé en fin de semaine dernière WatchOS 8.7. Cette sixième version du système pourrait bien être la dernière avant l’entrée en service de WatchOS 9, annoncée début juin, lors de la dernière WWDC, et attendue cet automne sur les futures Apple Watch 8. Dans l’entre-temps, cette nouvelle version de WatchOS 8 veut faire du bien à votre Apple Watch.

Dans ses notes de version, Apple parle « d’améliorations » mais aussi de corrections de bugs et de mises à jour en lien avec la sécurité. En clair, pas de gros changements visibles, mais un ultime peaufinage. Comme le souligne MacRumors, WatchOS 8.7 arrive sur les tocantes connectées d’Apple seulement deux mois après WatchOS 8.6, qui avait principalement étendu la fonction d’électrocardiographie au marché mexicain.

Comment installer WatchOS 8.7 ?

Pour installer WatchOS 8.7 rien de plus simple. Il suffit de se rendre, comme d’habitude, sur l’application Watch de votre iPhone puis d’aller dans l’onglet Général > Mise à jour logicielle. Il ne reste alors plus qu’à lancer le téléchargement puis l’installation. Pour ce faire, votre montre doit par contre avoir au moins 50 % d’autonomie, être placée sur son chargeur et être à proximité de votre iPhone. Le reste de l’opération n’implique pas d’intervention particulière de l’utilisateur.

Pour rappel, Apple est en train de préparer ses Watch Série 8. Cette nouvelle gamme devrait comporter un tout nouveau modèle en plus de l’Apple Watch Series 8 et de l’Apple Watch SE 2. Cette nouvelle variante prendrait la forme d’un modèle sportif, renforcé, et donc conçu pour résister aux chocs et aux rayures. Certaines sources laissent par ailleurs entendre qu’un nouveau design, plus anguleux, serait au menu pour certains modèles. Un capteur de température serait également prévu, au même titre qu’un mode basse consommation permettant de booster l’autonomie. Réponse définitive attendue d’ici quelques mois.

