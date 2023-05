Après la prise en charge native de RAR sur Windows 11, voici la réponse de WinRAR

Lors de la dernière conférence Build de Microsoft, une annonce majeure a été faite : la prise en charge native des fichiers RAR par Windows 11. Cette nouvelle, attendue depuis des décennies, élimine le besoin d'utiliser WinRAR pour ouvrir ces fichiers. WinRAR a réagi à cette nouveautés.

Alors que nous étions en train de passer en revue les dernières nouveautés de Windows 11 lors de la récente conférence Build de Microsoft, un détail non moins délectable a attiré notre attention. Une fonctionnalité qui a suscité, nous n’en doutons pas, des applaudissements étouffés de la part de tous les utilisateurs de Windows : la prise en charge native des fichiers RAR.

Oui, vous avez bien lu. Vous n’avez plus besoin de faire appel à WinRAR, cet utilitaire essentiel dont la fenêtre pop-up de la version d’essai a plus de persistance que le chewing-gum collé sous votre chaussure. Microsoft, avec sa sagesse sans bornes, a décidé de nous offrir ce que nous attendions depuis des décennies. Que dis-je, ce que nous avons toujours su que nous voulions : ouvrir des fichiers .RAR sans avoir besoin de WinRAR.

Le format RAR existe depuis 30 ans

« Il a fallu 30 ans à Microsoft pour implémenter la prise en charge des fichiers RAR dans le système d’exploitation Windows », a déclaré Louise Cusworth de l’équipe commerciale de WinRAR. On peut presque sentir l’amusement mêlé d’exaspération. Après tout, qui aurait pensé que Microsoft se réveillerait enfin et implémenterait cette fonctionnalité en 2023 ?

Mais que vont faire maintenant ces nobles développeurs de WinRAR, maintenant que leur utilitaire est menacé d’obsolescence ? Après tout, ils ont passé des années à créer un logiciel robuste, capable d’extraire des fichiers de toutes les formes et tailles de compression. Ils ont affronté la concurrence avec courage, se battant pour chaque téléchargement. Et maintenant, ils doivent faire face à la réalité de la fin de leur règne.

Ils s’inquiètent, évidemment. Microsoft vient d’empiéter sur leur territoire. Mais, comme le souligne Louise Cusworth, il y a peut-être des gens qui sont encore plus inquiets. Après tout, WinRAR n’est pas le seul outil capable d’ouvrir les fichiers RAR.

Alors, que reste-t-il à faire pour WinRAR ? Ils espèrent que cette décision de Microsoft fera en sorte que la compression RAR devienne encore plus populaire et accessible. Et ils continuent d’espérer qu’il y aura suffisamment de personnes pour soutenir leur petite entreprise, pour leur permettre de continuer à développer WinRAR. Après tout, sans WinRAR, qui nous rappellera constamment que notre version d’essai a expiré ?

WinRAR utilise par défaut un algorithme de compression propriétaire, le RAR, mais il est également capable de compresser au format ZIP et d’extraire des archives aux formats 7z, bzip2, ARJ, CAB, gzip, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE et Z.

La bataille n’est pas encore tout à fait terminée. Microsoft prévoit de déployer la prise en charge des formats de compression en plusieurs étapes, et il est encore nécessaire d’avoir des programmes spécifiques pour compresser les fichiers. WinRAR peut encore se battre pour chaque utilisateur, chaque téléchargement.

