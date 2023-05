Windows 11 22H2 Moment 3 : une nouvelle mise à jour à télécharger sur PC, voici les nouveautés

En attendant Windows Copilot et les autres grandes nouveautés dévoilés par Microsoft lors de sa conférence Build, le géant a publié Windows 11 22H2 Moment 3, sa nouvelle mise à jour pour le système. Voici les nouveautés.

Non, ce n’est pas la mise à jour qui va ajouter de l’IA à votre Windows 11. Pour cela, il faudra encore patienter. Ce n’est pas non plus la mise à jour du nouvel explorateur de fichier. En attendant ces changements, Microsoft a lancé le déploiement de « Moment 3 », sa nouvelle mise à jour.

Les nouveautés

Les « Moment » sont des petites mises à jour du système qui apportent quelques changements, mais ne révolutionne pas l’usage. Voici les changements principaux à noter.

Nouvelle notification pour les codes 2FA reçus par SMS à travers l’application Mobile connecté pour rapidement pouvoir copier-coller les codes

L’horloge de Windows 11 peut afficher les secondes

Les VPN ont un indicateur dédié dans la zone de notifications

Ajout du support du Bluetooth Low Energy Audio

Nouveaux réglages de confidentialité dans les paramètres

Nouvelles fonctions d’accessibilité

Ajout du CABC (Content Adaptive Brightness Control) qui devrait permettre des économies d’énergie sur PC portable

La touche « Impr Ecr » lance désormais l’outil de capture par défaut

Nouvelle page de réglage pour OneDrive dans les paramètres Windows 11

Pour ce qui est des changements sur l’accessibilité, la France a notamment le droit à l’outil de sous-titre en temps réel.

Cette mise à jour est en cours de déploiement et porte le numéro de build 22621.1778. La mise à jour est référencée comme KB5026446 par Microsoft sur Windows Update.

