Windows 11 : Microsoft dévoile le nouvel explorateur de fichiers

Microsoft continue de travailler sur la refonte de l'interface avec Windows 11. L'explorateur de fichier est le prochain sur la liste et la firme a dévoilé de premières images lors de sa conférence Build.

L’explorateur de fichiers est sans aucun doute l’application la plus utilisée sur Windows 11. Impossible de réellement utiliser le système d’exploitation sans avoir à ouvrir ou déplacer des fichiers à un moment ou un autre. Son interface est donc extrêmement sensible et ne peut pas être modifiée à la légère par Microsoft. Des dizaines de millions d’utilisateurs y sont confrontés chaque jour.

Avec Windows 11 Microsoft a entrepris une vaste modification de l’interface de son système d’exploitation pour le moderniser. C’est au tour de l’explorateur de fichiers de connaitre les grands changements.

Une meilleure présentation des photos

Le nouveau design de l’explorateur de fichier est apparu dans une vidéo diffusée par Panos Panay, le grand chef des produits Surface et Windows chez Microsoft. La firme pourrait en toucher quelques mots lors de sa conférence Build qui a lieu à Seattle.

Today, we announce new AI experiences and tools for #Windows11 to empower developers. Pumped to introduce you to Windows Copilot and Dev Home. #MSBuild https://t.co/MkqiKKtuFg pic.twitter.com/pf1H3o1tyW — Panos Panay (@panos_panay) May 23, 2023

Parmi les changements aperçus dans la vidéo, on découvre une nouvelle présentation pour les dossiers regroupant des photos. On peut y voir quelques détails comme la durée des vidéos ou le format de la photo avec une présentation bien plus moderne que ce que l’on connait aujourd’hui sur Windows 11.

Ce n’est pas tout. On voit également que Microsoft a retravaillé la présentation des documents comme ceux écrits avec les outils Word, PowerPoint et Excel, mais également les fichiers PDF. Ils sont présentés dès l’accueil de l’explorateur de fichier sous forme de recommandations. L’un des documents est présenté parce qu’il a reçu un commentaire, alors qu’un autre est plutôt lié à un rendez-vous dans l’agenda.

L’interface de cette nouvelle version de l’explorateur de fichiers utilise un design beaucoup plus proche des codes de Windows 11, notamment pour ce qui est des onglets ou de la barre d’outils. Cette dernière est désormais placée sous les onglets, ce qui rapproche l’explorateur de fichier d’un navigateur web en terme d’apparence.

On ne sait pas encore quand cette nouvelle version de l’explorateur de fichiers sera proposée dans Windows 11. Elle pourrait arriver avec la mise à jour prévue à la fin de l’année qui devrait aussi intégrer Windows Copilot, l’assistant par IA façon ChatGPT.

