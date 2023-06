Les applications Android sous Windows 11 deviennent encore plus pratiques

La dernière mise à jour du sous-système Windows pour Android permet aux utilisateurs de partager des fichiers entre Windows 11 et les applications Android lancées sous l'OS de Microsoft. Une grosse nouveauté déployée au travers de la mise à jour de juin qui facilitera la vie des utilisateurs d'applications Android sous Windows.

Demandé ardemment par de nombreux utilisateurs, le partage de fichiers entre Windows 11 et le sous-système Windows pour Android (WSA) est maintenant une réalité.

Rappelons que le sous-système Windows pour Android permet d’exécuter les applications Android disponibles sur l’Amazon Appstore.

Grâce à la mise à jour de juin (2305.40000.4.0), déployée pour l’heure chez les membres du programme Insider, Microsoft propose en effet une option permettant justement de partager des fichiers et documents entre l’installation principale de l’OS et le WSA. Cette nouveauté arrive en même temps que des corrections de bugs vouées au sous-système et parallèlement aux habituelles mises à jour de sécurité d’Android, note XDA Developers.

Comme l’explique le site spécialisé, cette nouvelle fonctionnalité va permettre au WSA de partager des dossiers d’utilisateurs (documents, images, vidéos…) ce qui devrait faciliter, par exemple, le montage vidéo ou la retouche photo avec les applications Android sur Windows. Notez par contre qu’avec cette nouvelle fonction, le partage de dossiers est activé par défaut, mais il est toujours possible de le désactiver au besoin.

Le partage de fichiers avec le WSA, comment ça marche ?

Dans le détail, on apprend que le sous-système Windows pour Android verra vos fichiers Windows comme s’ils étaient contenus sur une carte SD. Et côté sécurité, les applications Android souhaitant y accéder en lecture ou en écriture devront préalablement vous demander la permission au travers d’une fenêtre de dialogue. Vous serez également libre de leur retirer cette permission par la suite.

On rappellera par ailleurs que la mise à jour de mai du WSA avait déployé un système permettant aux applications Android d’analyser des contenus pour détecter d’éventuelles menaces. L’expérience de partage de fichiers devraient donc, en toute logique, profiter de ces mesures pour être relativement sûre et respectueuse de vos données privées.

Notons également que le WSA restera limité dans ses accès. On apprend notamment qu’il ne pourra pas voir les périphériques externes et qu’il n’aura pas non plus de droit de regard sur les dossiers du système Windows ou sur mes dossiers d’autres utilisateurs.

Dans la même veine, partager des fichiers .exe sera impossible et seuls les fichiers que le sous-système enregistre dans « /sdcard/Windows », seront accessibles à Windows. Lors de l’activation du partage, le WSA procédera enfin à une indexation qui impliquera un ralentissement momentané des performances. Un mal nécessaire à la mise en route de cette nouvelle fonction.

