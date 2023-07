Cette alternative chiffrée à Google Drive et OneDrive arrive sur Windows

Proton Drive, service similaire à Google Drive ou à Microsoft OneDrive, débarque sur Windows. L'application est chiffrée et permet de synchroniser ses fichiers directement sur son PC.

Vous connaissez sûrement Google Drive, Dropbox ou même Microsoft OneDrive, des applications de stockage en ligne gratuites. Certaines comme OneDrive permettent de synchroniser ses fichiers directement sur son ordinateur en local. Désormais, c’est au tour de Proton Drive d’arriver sur Windows. Son avantage concurrentiel : la solution est plus respectueuse de la vie privée et les fichiers sont chiffrés.

Proton Drive veut se démarquer de OneDrive

Dans un communiqué, l’entreprise Proton, connue pour Proton Mail, annonce l’arrivée de l’application Proton Drive sur Windows 10 et Windows 11. Elle « offre aux utilisateurs de Windows un accès sécurisé et chiffré à leur stockage cloud Proton Drive, directement depuis leurs appareils Windows. »

En fait, les fichiers que vous stockez sur Proton Drive apparaîtront directement l’application. En plus de ça, ils seront stockés en local sur votre machine. À chaque modification effectuée, les fichiers seront mis à jour en local, mais aussi sur les serveurs de Proton. Si l’on peut synchroniser des dossiers de l’explorateur de fichiers de Windows, il ne semble pas possible d’accéder à Proton Drive directement depuis ledit explorateur. Proton précise que « les fichiers du dossier Proton Drive sur votre ordinateur n’occupent pas automatiquement d’espace sur le disque dur. Ils ne sont téléchargés sur votre appareil que lorsque vous y accédez ». Des paramètres permettent de choisir les fichiers à synchroniser et ceux à ne pas stocker sur son ordinateur.

Un fonctionnement similaire à ce que propose Microsoft avec OneDrive et qui permet d’accéder à ses fichiers, même sans connexion à Internet. Parmi les fonctionnalités de mise, il y a l’historique des versions : chaque fichier dispose d’un historique complet de chacune de ses versions. De quoi prévenir des suppressions accidentelles et autres modifications. Sur son blog, Proton précise que cela « vous permet de récupérer vos fichiers si vous êtes victime d’une attaque de ransomware ».

Une application qui devrait ravir les utilisateurs de Proton Drive : selon l’entreprise, 65% de ses clients accèdent à ce service de stockage sur un appareil Windows. Cela évitera à ses clients d’avoir à se connecter sur leur espace dans un navigateur et de télécharger leurs fichiers avant de les remettre en ligne à chaque fois qu’ils effectuent une modification dessus. Il semblerait que cela fonctionne : dans son communiqué, Proton raconte que les utilisateurs de la version bêta de l’application Windows « ont importé cinq fois plus de données que ceux utilisant uniquement les applications web et mobiles. »

Proton Drive devrait également recevoir une version macOS en bêta. Aucune date de lancement officiel n’a été dévoilée. Certains utilisateurs ont reçu une invitation à tester cette application à destination des Mac. Proton prévoit aussi une version Linux, qui ne sera développée qu’après le lancement de la version macOS.

Ce que Proton Drive fait et que les autres ne font pas

Pour ceux qui ne le savent pas, Proton est une entreprise suisse qui commercialise plusieurs logiciels : Proton Mail pour la messagerie électronique, Proton VPN pour les VPN, Proton Pass pour le gestionnaire de mots de passe, Proton Calendar pour l’agenda, mais également Proton Drive pour le stockage en ligne. Elle se veut plus protectrice des données de ses utilisateurs par rapport aux autres services. Il existe une formule d’abonnement gratuite qui permet de stocker jusqu’à 1 Go de données en ligne. C’est bien moins que les nombreuses autres offres gratuites de stockage.

Proton Drive offre néanmoins le chiffrement de bout en bout de son application : cela signifie que tous les fichiers sont chiffrés avant leur importation. Un chiffrement qui comprend aussi les métadonnées, les noms de fichiers et de dossiers, les tailles des fichiers, leurs dates de téléchargement, etc. L’entreprise Proton précise que même, elle ne peut pas accéder aux fichiers en clair, même si elle le voulait. Elle assure qu’il faut le consentement de l’utilisateur pour cela. Des signatures chiffrées sont également comprises « pour vérifier l’authenticité de vos fichiers et empêcher la falsification des données. »

Quant au stockage des données, il est réalisé sur des serveurs en Europe, protégés par un chiffrement intégral des disques durs. Selon l’entreprise, les lois suisses sur la protection de la vie privée sont parmi les plus strictes du monde. Elle assure par ailleurs qu’elle ne stocke jamais les fichiers de ses clients sur des services de cloud tiers.

