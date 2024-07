Voici un nouvel outil qui va vous changer la vie sur Windows 11

Vous en avez marre de naviguer dans un menu contextuel surchargé sur Windows 11 ? Bonne nouvelle : New+, le petit dernier des PowerToys, pourrait bien vous plaire.

Windows 11 a ses fans et ses détracteurs, mais une chose est sûre : son menu contextuel fait souvent grincer des dents. Heureusement, un développeur a décidé de prendre les choses en main. Voici New+, l’outil qui pourrait bien devenir votre meilleur allié au quotidien.

Avant de plonger dans les détails de New+, faisons un petit retour en arrière. Les PowerToys, c’est un peu comme le couteau suisse de Windows. Nés à l’époque de Windows 95 (oui, ça ne nous rajeunit pas), ces petits logiciels avaient pour but de combler les lacunes du système d’exploitation. Au fil du temps, Microsoft a fini par les adopter officiellement, les transformant en une collection d’outils précieux pour les utilisateurs avertis.

Aujourd’hui, les PowerToys sont disponibles en téléchargement pour Windows 10 et 11, et leur code source est même accessible sur GitHub. C’est dans ce terreau fertile que New+ a vu le jour.

New+ : le menu contextuel réinventé

Alors, c’est quoi exactement, New+ ? En gros, c’est un outil qui va vous permettre de personnaliser le sous-menu « Nouveau » dans le menu contextuel de Windows 11. Vous savez, ce menu qui apparaît quand vous faites un clic droit sur le bureau ou dans un dossier.

Le problème avec ce menu, c’est qu’il a tendance à devenir un vrai fourre-tout au fil du temps. Chaque nouvelle application installée y ajoute ses propres options, et on se retrouve vite avec une liste interminable pas vraiment pratique.

C’est là que New+ entre en jeu. L’idée de son créateur, Christian Gaardmark, c’est de vous laisser décider ce qui apparaît dans ce menu. Vous pourrez créer des fichiers ou des dossiers à partir de modèles personnalisés, et surtout, choisir quelles options afficher en priorité.

New+ ne se contente pas de réorganiser votre menu. Il vous permet aussi de personnaliser l’apparence de chaque élément. Vous pouvez afficher les extensions de fichiers, changer les noms, ajouter des icônes…

Mais attention, ce n’est pas non plus la solution miracle. Pour l’instant, New+ a quelques limitations. Par exemple, il ne peut pas gérer plus de 20 modèles à la fois, et il ne permet pas de créer des sous-menus (une limitation imposée par Windows lui-même).

De plus, New+ n’a pas vocation à remplacer complètement le menu « Nouveau » existant. C’est plutôt un complément, une façon de le rendre plus utile et personnalisé.

Le développement de New+ n’en est qu’à ses débuts, et son créateur a déjà plein d’idées pour l’avenir. Il envisage par exemple de créer un assistant pour faciliter la personnalisation du menu, ou même une boutique où les utilisateurs pourraient partager leurs modèles.

Plus surprenant encore, son créateur pense déjà à intégrer l’IA dans son outil. L’idée serait de pouvoir générer des objets via des invites personnalisables. On n’y est pas encore, mais ça donne une idée du potentiel de New+.