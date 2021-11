TV : avec son A85G, Hisense prouve qu’il n’est plus nécessaire de dépenser plus de 1000 euros pour un bon téléviseur

Sommaire Ecran Définition Connectique Design Prix Commentaires

Dalle OLED, taux de rafraîchissement de 120 Hz, compatibilité HDR10+, ports HDMI 2.1 sont autant de caractéristiques qui font vite grimper le prix d’un téléviseur. Toutes ces technologies et fonctionnalités que l'on retrouve habituellement dans les téléviseurs haut de gamme ont été intégrées au TV Hisense A85G. Et son prix est actuellement sous la barre des 1000 euros.

En 2021, un bon téléviseur se doit d’embarquer une bonne technologie d’écran, telle que l’OLED, une connectique future-proof comme le HDMI 2.1 et un taux de rafraîchissement élevé. Mais profiter de toutes ces caractéristiques demande souvent de débourser plus de 1500 euros pour son téléviseur.

Or, depuis peu, le marché compte de plus en plus de TV à petit prix équipés de ces technologies. Il faut dire que les constructeurs maîtrisent suffisamment les caractéristiques haut de gamme pour en équiper les dalles plus abordables. Et sur ce segment, Hisense montre la voie avec son TV Hisense A85G. Facturé moins de 1000 euros, ce téléviseur 4K compte aussi bien sur un écran OLED, que de nombreux ports HDMI 2.1 et un taux de rafraîchissement musclé.

L’A85G rend l’OLED abordable

L’A85G possède un avantage considérable sur les téléviseurs dans son segment tarifaire : son écran OLED de 55 pouces. Cette technologie est bien plus intéressante qu’un simple écran LCD, puisqu’elle permet de bénéficier de contrastes infinis, avec des noirs parfaits (grâce à l’indépendance de chaque LED qui s’éteint lorsqu’il faut afficher du noir). De même, les couleurs sont éclatantes. Sans oublier qu’un écran OLED est moins énergivore qu’une dalle LCD, ce qui permet de faire des économies sur sa facture d’électricité.

Pour ce qui est de la surface d’affichage, l’A85G d’Hisense se décline dans un format 55 pouces ou 65 pouces. Il est compatible avec les normes HDR10+, IMAX Enhanced, 4K HDR Immersive, Dolby Vision et Dolby Atmos. Il supporte également le HDR, le FilmMaker Mode, le Dolby Vision IQ et le DTS.

Un téléviseur polyvalent parfait pour les nouvelles consoles de jeu

Lors du choix de son téléviseur, il est impératif d’être exigeant avec les définitions Full HD et 4K. Surtout si vous comptez vous en servir pour jouer avec la nouvelle génération de consoles. Celles-ci, plus puissantes, sont plus exigeantes vis-à-vis des TV afin d’afficher les jeux jusqu’à 120 FPS et/ou en 4K. Il faut donc le bon téléviseur pour en profiter.

Le Hisense A85G offre une définition 4K avec un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz en Full HD et de 60 Hz en définition maximale. Autant dire que ce téléviseur vous permet de profiter pleinement de tous les jeux récents en Full HD à 120 FPS sur les nouvelles consoles dans d’excellentes conditions. Vous pouvez même pousser en 4K à 60 FPS pour les titres qui peuvent se le permettre. De même, la plupart des contenus en 4K proposés sur les différentes plateformes de streaming sont diffusés en 24, 25 ou 30 images par seconde. Vous aurez donc toujours une expérience de visionnage optimale.

Une connectique fournie

L’autre exigence amenée par les nouvelles consoles (et les ordinateurs récents) est la présence de ports HDMI 2.1. Là encore, de nombreux fabricants ont tendance à réduire le nombre de ports sur leurs téléviseurs pour conserver un prix bas, ou même les brider. Car oui, un bon port HDMI 2.1 se doit d’être compatible avec le VRR (variable refresh rate) et l’ALLM (auto low latency mode), deux technologies qui permettent aux TV de diffuser un jeu de la meilleure des manières.

De ce côté, le Hisense A85G joue la carte de l’abondance, puisque ses 4 ports HDMI 2.1 sont compatibles avec le VRR et l’ALLM, avec en bonus un port qui supporte l’e-ARC. Celui-ci vous permet de brancher un home cinéma Dolby Atmos et ainsi de profiter d’un son puissant et clair.

Un design soigné avec un pied rotatif

Contrairement à la plupart des fabricants, Hisense n’a pas lésiné sur le design de son téléviseur à moins de 1000 euros. L’A85G d’Hisense offre une dalle extrêmement fine, avec des bordures quasi inexistantes et surtout un pied central. Un avantage non négligeable vis-à-vis des écrans avec les pieds dans les coins, puisqu’il peut se tenir sans problème sur un meuble TV plus compact que la moyenne. Mieux, le socle du Hisense A85G est rotatif, ce qui vous permet de l’orienter dans toutes les directions désirées.

Enfin, pour ce qui est de l’interface, l’Hisense A85G s’appuie sur un OS propriétaire, Vidaa TV. Celui-ci assure une navigation rapide, et surtout un catalogue d’applications fourni, puisqu’on déniche notamment Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube, Canal+ ou encore Molotov TV. Sans oublier qu’elle est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Vidaa Voice. Une fonctionnalité bienvenue pour intégrer son téléviseur dans un écosystème connecté.

Un téléviseur haut de gamme à moins de 1000 euros

Comme le prouve Hisense avec le téléviseur A85G, plus besoin de dépenser une fortune pour bénéficier d’un TV très haut de gamme. En effet, le Hisense A85G est proposé à moins de 1000 euros grâce à une belle ODR.

Vendu 1090 euros dans sa version 55 pouces, ce téléviseur passe à 990 euros via une ODR de 100 euros.

La mouture 65 pousse, elle, chute à 1190 euros au lieu de 1290 euros grâce à une ODR similaire de 100 euros.