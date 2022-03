Kia : 14 modèles électriques d’ici 2027, et il y en aura pour tout le monde

Kia annonce l’arrivée de 14 modèles électriques dans son catalogue d’ici à 2027. Au programme, des SUV bien sûr, mais aussi des pick-up.

Si les voitures électriques étaient encore marginales il y a quelques années de cela, elles débarquent aujourd’hui en force sur le marché, alors que les marques sont désormais obligées de se conformer aux exigences des pouvoirs publics. En effet, entre les malus, la réglementation CAFE ou encore les normes d’émissions de plus en plus strictes, le thermique n’a plus beaucoup d’avenir.

Dans ce contexte, il n’est donc pas étonnant que les constructeurs cherchent par tous les moyens à verdir leur gamme, afin de proposer des alternatives plus propres à leurs clients, se livrant alors une bataille acharnée. Nombre d’entre eux ont d’ailleurs déjà annoncé leur volonté de ne plus proposer de modèles à combustion interne d’ici à 2030 environ. Une marque prend néanmoins le contre-pied. Il s’agit de Kia, qui n’est pas encore prête à passer au 100 % zéro-émission dans les prochaines années.

Un programme riche

Néanmoins, la firme coréenne souhaite elle aussi proposer une gamme plus branchée, comme l’a confirmé son patron, Ho Sung Song, à l’occasion de l’Investor Day, annonçant la feuille de route de la marque pour les prochaines années. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci est bien remplie, comme le relaient nos confrères d’Electrek. En effet, Kia prévoit de lancer pas moins de 14 modèles électriques, d’ici à 2027.

Une échéance très courte à l’échelle de l’industrie automobile. Outre l’EV6, déjà commercialisée et récemment élue Voiture de l’Année, la marque travaille notamment au lancement d’un grand SUV, l’EV9, vendue aux États-Unis, qui devrait arriver sous peu. Plus tard, une grande berline, sans doute rivale de la Tesla Model S verra aussi le jour, de même que des SUV plus compacts, destinés au marché européen. Deux pick-up électriques feront également leur arrivée dans la gamme.

Une nouvelle plateforme

Mais Kia souhaite également devenir expert dans le domaine du PBV (Purpose Built Vehicle), c’est-à-dire les véhicules construits pour des usages spécifiques, et notamment pour les professionnels. Concrètement, la firme asiatique prévoit de lancer le Ray et le Niro Plus, deux fourgons dédiés aux taxis et VTC. Des véhicules pour l’autopartage et les livraisons seraient aussi dans les tuyaux.

Le constructeur travaille également au développement d’une nouvelle plateforme skateboard, qui permettant de proposer des PBV dédiés à des besoins encore plus spécifiques. Celle-ci devrait être finalisée pour 2025.

