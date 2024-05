Connaissez-vous Laifen, cette marque tech spécialisée dans la santé et la beauté connectée ?

En seulement quelques années, la marque montante Laifen s'est taillé une place de choix sur le marché de la santé et de la beauté connectée. Ses appareils innovants et très pratiques au quotidien séduisent tant par leur design raffiné que par leur prix abordable. Et pour la fête des Mères, ils deviennent plus accessibles que jamais.

La tech est partout et elle s’invite même dans notre quotidien dès le réveil pour nous faire gagner un temps précieux. Offrir un produit innovant et connecté, c’est donc la garantie de faire plaisir à ses proches.

Justement, à l’approche de la fête des Mères, qui se tiendra le 26 mai prochain, le spécialiste de la beauté et de la santé connectée Laifen propose de belles remises sur l’ensemble de son catalogue. Disponibles du 1ᵉʳ au 14 mai sur le site internet de la marque, ces offres recèlent quelques jolies pépites aussi esthétiques qu’efficaces :

Parfait pour faciliter la routine santé et beauté de votre chère maman.

Brosse à dents connectée Wave : un brossage hautement efficace et personnalisable

En mars 2024, Laifen a dévoilé sa toute première brosse à dents électrique connectée : la Wave.

Si la marque a mis le paquet pour procurer une expérience de brossage performante, la Wave surprend avant tout par son design soigné et sophistiqué. En plus du traditionnel blanc, Laifen a opté pour un revêtement premium en aluminium, ainsi qu’un second en acier inoxydable, tous deux du plus bel effet. Voilà une brosse à dents que vous ne voudrez pas cacher au fond d’un tiroir tant elle allie chic et modernité.

La Wave se distingue surtout par son efficacité. Grâce à sa puissance de 6,1 W, l’appareil réalise tout de même 66 000 vibrations par minute et oscille à 60° pour ôter les saletés les plus incrustées. Pour autant, un brossage énergique ne signifie pas agressif. La marque a tout mis en œuvre pour respecter au mieux les gencives et pour que sa Wave soit plus confortable à l’usage.

Pour parvenir à une telle prouesse, Laifen a intégré à l’arrière des têtes un contrepoids métallique chargé d’amortir les sensations de vibration dans la bouche. L’entreprise a aussi soigné la conception du manche afin qu’il soit le plus ergonomique possible.

Et puisqu’en matière de dentition et de sensibilité tout le monde est différent, Laifen a prévu l’application mobile « Wave » (disponible sur Android et iOS) afin de personnaliser le brossage. L’utilisateur peut alors choisir entre un brossage léger, standard et dynamique à haute fréquence. Dans tous les cas, l’appareil indique, par une série de vibrations, quand la durée optimale de brossage est atteinte.

Enfin, la Wave profite d’une large autonomie de 30 jours et se recharge magnétiquement grâce au support fourni. Inutile donc de s’encombrer du chargeur, même pour de longs séjours à l’étranger.

Du 1ᵉʳ au 14 mai, à l’occasion de la fête des Mères, Laifen propose sa brosse à dents électrique Wave avec une belle remise de 15 % :

le modèle standard blanc passe ainsi de 79,99 à 67,15 euros ;

le modèle en aluminium passe de 89,99 à 75,65 euros.

Laifen Swift et SE : pour sécher ses cheveux en un éclair sans les abîmer

Autre corvée et pas des moindres : le séchage des cheveux. Difficile de ne pas être tiraillé entre la volonté d’aller vite et celle de préserver sa chevelure. Laifen a trouvé la solution pour ne plus perdre de temps, sans pour autant sacrifier ses cheveux.

Loin des sèche-cheveux habituels qui montent en température, les Laifen Swift et SE ne dépassent pas les 80 °C et profitent même d’un second mode tempéré de 50 °C, ainsi que d’un troisième qui ne dépasse pas les 30 °C.

La température est contrôlée et ajustée automatiquement jusqu’à 100 fois par seconde afin d’éviter toute surchauffe inopinée durant le séchage. La marque a aussi prévu un anneau lumineux sur le socle de l’appareil pour vérifier en un clin d’œil et en temps réel le niveau de température.

Son secret pour sécher rapidement les cheveux sans chaleur intense réside dans :

un générateur d’ions négatifs chargé d’éliminer l’électricité statique et d’offrir plus de brillance aux cheveux ;

un puissant flux d’air généré par un moteur à haute performance réalisant 110 000 tours par minute sur le Swift et 105 000 tours par minute sur la variante SE.

Même à pleine puissance, ces deux appareils restent silencieux puisqu’ils ne dépassent pas les 59 décibels. Voilà un atout précieux pour les lève-tôt ou les couche-tard qui veulent pouvoir se préparer quand ils le souhaitent sans pour autant déranger les voisins ou le reste du foyer.

Pour la fête des Mères, le Swift Special accompagné de trois embouts est proposé dans une large variété de coloris à 159,99 euros au lieu de 169,99 euros.

Le modèle SE, décliné en teintes pastel et livré avec deux embouts, est quant à lui affiché à 109,99 euros au lieu de 139,99 euros, soit une belle remise de 22 %.