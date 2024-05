Le prix du petit TV LG OLED42C3 diminue de 500 € grâce à cette offre

La série C3 de LG comporte encore aujourd'hui certains des meilleurs TV OLED du marché. Aujourd'hui, c'est le petit modèle de 42 pouces qui est à l'honneur puisqu'on peut le trouver à « seulement » 799 euros au lieu de 1 299 euros chez Rue du Commerce.

C’est un fait : LG domine encore et toujours le marché des TV OLED. Il faut dire que la marque maîtrise comme aucune autre cette technologie d’affichage qui promet des noirs infinis et des contrastes profonds. Des qualités que l’on savoure aussi bien sur de grandes dalles que sur de toutes petites, à l’image de celle du modèle LG OLED42C3 avec sa diagonale de 42 pouces. Une référence lancée l’année dernière qui vaut toujours autant le coup aujourd’hui, surtout quand elle est en promo à -38 %.

Les points forts du TV LG OLED42C3

Une dalle OLED compacte

Un upscaling performant

Des ports HDMI 2.1 + VRR et ALLM

D’abord affiché à 1 299 euros, le TV LG OLED42C3 est désormais disponible à 799 euros chez Rue du Commerce.

Une petite dalle OLED qui flatte toujours autant la rétine

Qui a dit que l’OLED, aka la meilleure technologie d’affichage pour les téléviseurs, ne pouvait pas être proposé sur de petites dalles ? Le modèle LG OLED42C3 prouve le contraire avec son écran de 42 pouces (109 cm), qui propose bel et bien des noirs infinis et des contrastes profonds comme le veut la tradition. Évidemment, la dalle est aussi 4K (3 840 x 2 160 pixels). On aurait toutefois aimé que l’écran soit aussi lumineux que ceux des modèles de plus de 55 pouces de la gamme, mais la qualité est tout de même là, avec un rendu suffisamment détaillé et net. N’oublions pas non plus que nous pouvons ici profiter des traitements d’image HDR10, HDR10 Pro et Dolby Vision IQ (une évolution du Dolby Vision), ainsi que d’une foule de modes d’image, dont le très apprécié Filmmaker. Le TV embarque également le processeur de traitement d’image Alpha 9 de 6e génération, qui offre encore plus de puissance au téléviseur et qui promet une mise à l’échelle des contenus bien plus précise. Quant à l’audio, le LG OLED42C3 intègre un système sonore 2.2 avec deux haut-parleurs de 10 W RMS et deux woofers de 10 W RMS également, compatibles avec Dolby Atmos et DTS:X.

Côté design, on a donc face à nous un téléviseur particulièrement compact, que l’on peut installer sans souci dans une chambre ou un petit salon. Il peut aussi trouver sa place en tant que TV secondaire, ou même comme écran pour du gaming dans une petite pièce. Veillez tout de même à posséder un meuble TV adapté puisque contrairement aux autres références de la série C3, les pieds sont situés aux extrémités de l’écran, tout comme sur la série B3.

Un TV taillé pour le jeu

Tout comme les autres membres de la famille C3, le modèle OLED42C3 propose plusieurs fonctions d’optimisation pour le gaming. On retrouve ainsi des ports HDMI 2.1 qui autorisent bien sûr l’affichage en 4K@120fps, parfait pour les consoles next-gen donc. Les ports proposent d’ailleurs la norme QMS, qui empêche concrètement l’apparition d’écrans noirs pouvant se produire lors du basculement entre deux contenus vidéos qui n’ont pas la même fréquence de rafraîchissement. Les fonctions VRR, ALLM ainsi que les compatibilités avec FreeSync Premium et G-Sync de Nvidia sont aussi de la partie. Temps de réponse réduit, minimisation des déchirures d’écran et des saccades : le TV est paré pour les sessions et combos nerveux.

Enfin, LG oblige, le système maison WebOS est forcément présent avec son lot d’améliorations par rapport aux autres versions, comme les Quick Card ou encore un nouvel affichage des notifications. Certaines plateformes de cloud gaming, comme Nvidia GeForce Now et Utomik, sont aussi accessibles, de même que les plateformes de streaming phares.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV LG OLED65C3, également valable pour le modèle de 42 pouces.

