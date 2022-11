L’Apple TV 4K (2022) arrive avec le HDMI 2.1 QMS, mais qu’est-ce que c’est ?

La nouvelle Apple TV 4K nous réservait une petite surprise : elle supporte le HDMI 2.1 QMS. Mais qu'est-ce que c'est ?

Annoncée le 18 octobre 2022, l’Apple TV 4K de troisième génération incluent la puce A15 Bionic, 4 Go de mémoire, la prise en charge du HDR10 + et un port de charge USB-C sur la télécommande Siri. Quant au boitier, il adopte une conception plus mince, plus légère et sans ventilateur (et donc avec un refroidissement passif). Enfin, son prix a baissé.

Les premiers exemplaires testés soulignent qu’Apple a également ajouté la prise en charge le Quick Media Switching (QMS) avec (Variable Refresh Rate) via une mise à jour logicielle de tvOS.

Qu’est-ce que le HDMI 2.1 QRR ?

Le QMS VRR empêche les écrans noirs qui se produisent lors du basculement entre le contenu lu à différentes fréquences d’images. Cela se produit quand vous passez d’un contenu en 24 images par seconde (24 Hz) comme un film, à un contenu TV diffusé à 50 images par seconde (50 Hz) ou même à 60 images par seconde (60 Hz).

Il faut passer par le HDMI 2.1 puisque la fonction HDMI 2.1 QMS n’est supporté que par cette norme. Et, encore, la plupart des téléviseurs ne supportent que le HDMI 2.1 VRR. Ce n’est donc pas au menu du jour, enfin pour le moment.

Attendons que la nouvelle mise à jour tvOS soit déployée plus largement, et que les constructeurs de TV mettent à jour leurs produits par la suite.



