Les LG Oled C2 et G2 proposent du Dolby Vision IQ, qu’est-ce que ça va changer ?

Les téléviseurs LG présentés lors du CES 2022 auront un petit plus : du Dolby Vision IQ. Cette technologie devrait permettre à la luminosité de l'écran de s'adapter aux conditions lumineuses.

En janvier dernier, LG présentait sa nouvelle gamme de téléviseurs, les LG OLED C2 et G2. L’un des principaux ajouts par rapport aux C1 et G1 tenait dans la nouvelle puce Alpha 9 Gen 5. Et comme le souligne justement un article de What Hi-Fi.com, cette puce embarque une nouvelle technologie : le Dolby Vision IQ.

Nouvelle, pas vraiment, puisque les premiers prototypes ont été montrés à la presse aux alentours du CES 2020 du côté de Panasonic, mais nouvelle sur des téléviseurs grand public comme ceux-ci seront certainement amenés à le devenir.

Le Dolby Vision IQ à quoi ça sert ?

C’est bien gentil tout cela, mais ça ne nous dit pas ce que ça apporte. On peut le comparer au HDR10+ qui est son concurrent direct. Au même titre que ce dernier qui vient améliorer le HDR10, le Dolby Vision IQ est une montée en gamme par rapport au Dolby Vision.

Rappelons qu’il s’agit en tous les cas d’une norme HDR, pour High Dynamic Range. En clair, cela garantit que votre téléviseur est capable d’afficher une plage dynamique (l’étendue entre la zone la plus claire et la plus sombre de l’image) très vaste. Cela doit en théorie aider à améliorer les contrastes et la richesse des couleurs.

Tout ceci, le Dolby Vision et le HDR10 le font déjà. Ce qu’apporte le Dolby Vision IQ, c’est qu’il travaille avec un capteur présent sur votre téléviseur, qui va analyser la luminosité dans la pièce. Votre téléviseur va ainsi adapter l’image selon que vous êtes en pleine journée éclairé par la lumière du soleil par exemple, ou bien en pleine nuit.

L’intérêt immédiat, c’est que les petits détails ou les scènes très sombres seront plus faciles à déceler en cas de luminosité forte autour de vous.

Les dalles Oled étant généralement assez sujettes aux reflets nombreux et proposant une luminosité assez faible, l’ajout de ce mode adaptatif (qu’il sera d’ailleurs possible de désactiver) peut être un vrai plus. En revanche, le Dolby Vision IQ ne fonctionnera que sur des contenus compatibles.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.