Xiaomi brade l’un de ses derniers bracelets connectés à moins de 20 € sur son site officiel

Le Xiaomi Smart Band 8 Active est un tracker d’activités qui va à l’essentiel, avec des fonctionnalités sports et santé pratique. Déjà accessible, il est proposé à seulement 19 euros, contre 29 euros de base.

Si vous souhaitez prendre un bracelet connecté pour accompagner vos séances de sport sans vous ruiner, le Xiaomi Smart Band 8 Active est un modèle intéressant. Cette version plus abordable que le Smart Band 8 fait quelques concessions, mais est capable d’enregistrer la plupart de vos activités sportives, et garde un œil sur votre santé. Il convient parfaitement aux grand public qui souhaite suivre son activité, le tout pour moins de 20 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Smart Band 8 Active

Un écran LCD de 1,47 pouce

Plus de 50 modes sportifs et quelques fonctions côté santé

Jusqu’à 14 jours d’autonomie

Proposé à 29,99 euros, le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 8 Active se négocie à 19,99 euros sur le site du constructeur, une fois ajouté dans le panier.

Un bracelet qui va à l’essentiel

Le Xiaomi Smart Band 8 Active est une version allégée du modèle classique, avec un format plus rectangulaire, et un écran LCD et non Amoled, avec une définition de 172 × 320 pixels. Ce n’est pas ce qui se fait de mieux sur le marché, mais la dalle est suffisamment grande pour lire les informations correctement. D’après la marque, sa surface d’affichage est environ 10,5 % plus grande que celui du Xiaomi Smart Band 8. Au soleil en revanche, il se peut que vous soyez un peu en difficultés pour lire les informations affichée.

Au poignet, le bracelet en silicone est léger et agréable à porter lors d’un usage sportif. Il possède même la certification 5 ATM, pour vous accompagner sans souci, y compris dans l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. D’après la marque, sa batterie de 210 mAh lui permet de tenir 14 jours lors d’une utilisation standard. Ce n’est pas loin du Xiaomi Smart Band 8 qui a une autonomie de 16 jours sans le Always-On activé.

Sans trop de concessions

Pour son tarif contenu, le modèle Active intègre l’essentiel pour mesurer ses performances dans la majorité des disciplines sportives, comme un accéléromètre ainsi qu’un capteur capable de mesurer la fréquence cardiaque, mais aussi la saturation en oxygène. Il est aussi capable de surveiller le cycle de votre sommeil, du stress et du cycle menstruel. Depuis l’application, il est possible de recevoir des conseils pour améliorer la qualité de son sommeil, mais aussi de consulter les données enregistrées.

Pour finir, côté sport, le traqueur d’activités propose une cinquantaine de modes sportifs, dont une dizaine de modes d’entraînement professionnels, contre 150 pour le modèle classique. Joggeur amateur, nageur ou yogi du dimanche, chacun devrait y trouver son compte. En revanche, sans puce GPS, il vous faudra passer par votre smartphone pour obtenir un suivi plus précis de votre course à pied.

Pour celles et ceux qui cherchent à garder la forme, il existe d’autres bracelets connectés sur le marché : nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs bracelets connectés du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.