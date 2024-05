WhatsApp pourrait effacer vos notifications, seulement si vous le désirez

Une nouvelle fonctionnalité de WhatsApp est entrée en bêta. Si elle est activée, elle permet de supprimer le compteur de messages non lus à chaque ouverture de l'application. De quoi remettre les compteurs à zéro pour moins se prendre la tête.

On les connaĂ®t bien, les conversations de groupe WhatsApp auxquelles on participe rarement, ou quand le sujet ne nous intĂ©resse pas. On ne lit pas les messages, mais les messages eux, continuent d’arriver. De quoi faire exploser le compteur qui s’affiche sur l’icĂ´ne de WhatsApp et mĂŞme dans la liste des conversations. Ce qui peut engendrer du stress et de l’oppression. C’est pourquoi Meta travaille sur une nouvelle fonctionnalitĂ© dans sa dernière bĂŞta, comme le rĂ©vèle WABetaInfo.

WhatsApp pourrait supprimer vos notifications

Cette bĂŞta Android 2.24.11.13 (disponible sur le Google Play Store si vous ĂŞtes inscrit dans le programme bĂŞta de WhatsApp) ajoute un nouveau paramètre. Il permet d’effacer le nom de messages non lus Ă chaque fois que vous ouvrez l’application. L’idĂ©e : offrir aux utilisateurs de la messagerie instantanĂ©e un plus grand contrĂ´le sur les notifications.

Cela supprimera le compte des messages non lus sur l’icĂ´ne de WhatsApp sur l’Ă©cran d’accueil, mais aussi dans la liste des conversations non lues. De quoi veiller aux conversations les plus importantes. Cela va de pair avec les filtres de discussion qui devraient bientĂ´t arriver.

Plus de contrĂ´le sur des notifications qui se multiplient

Des notifications qui se sont multipliĂ©es avec l’arrivĂ©e des rĂ©actions par Ă©moji aux messages. Ainsi, un autre bouton dans les paramètres permettra de dĂ©sactiver les notifications liĂ©es aux rĂ©actions aux messages que vous avez envoyĂ©s.

A priori, cette nouvelle option devrait ĂŞtre disponible dans une prochaine mise Ă jour, si les tests rĂ©alisĂ©s par Meta sont concluants. Il est toutefois possible que la fonctionnalitĂ© ne soit jamais dĂ©ployĂ©e au grand public. Tout rĂ©cemment, l’application a optĂ© pour un nouveau design avec enfin un vrai mode sombre. On sait Ă©galement que WhatsApp teste les appels tĂ©lĂ©phoniques avec un numĂ©roteur.