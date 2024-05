Jack Lang est mort, le Rasbperry Pi pleure son papa

Jack Land est décédé ce 27 avril 2024. Cet entrepreneur était un des fondateur de la Raspberry Pi Foundation, créée pour démocratiser l'informatique à moindre coût. Une volonté qui perdure aujourd'hui avec l'arrivée récente du Raspberry Pi 5.

Le monde de l’informatique a perdu un de ses pionniers les plus influents. Cofondateur de la Raspberry Pi Foundation, Jack Lang est décédé le 23 avril à l’âge de 76 ans. Sa disparition marque la fin d’une ère pour le secteur technologique, mais son héritage perdure à travers le succès du Raspberry Pi.

Né en janvier 1948, Lang a joué un rôle crucial dans le développement du logiciel des BBC Micro, des micro-ordinateurs qui ont influencé plus tard le Raspberry Pi.

En 2012, sort le premier Raspberry Pi. Cet ordinateur monocarte avait pour mission de révolutionner l’apprentissage de l’informatique et des compétences numériques. Au final, il sera utilisé pour bien plus d’applications.

Pour aller plus loin

Vous pouvez désormais installer un Raspberry Pi (4 ou 400) sans PC, voici comment faire

Un petit ordinateur pour tous

Le Raspberry Pi, conçu pour être accessible et abordable, a dépassé toutes les attentes en termes de popularité et d’impact. Depuis son lancement, plus de 61 millions d’unités ont été vendues. Le Raspberry Pi a non seulement démocratisé l’accès à l’informatique éducative, mais a également inspiré une multitude de projets, des simples bricolages aux innovations complexes.

Pour ma part, je me suis procuré un Raspberry Pi en 2017 pour monter un microPC de rétrogaming. C’était une plateforme magnifique pour faire tourner RetroPi ou RecalBox et surtout ça m’avait alors économisé l’achat d’un Nes Mini, introuvable à sa sortie.

Aujourd’hui, le Raspberry a bien évolué. On trouve même des modèles embarqués dans des claviers pour une solution tout-en-un comme le Raspberry Pi 400. Mais au fil du temps, le petit ordinateur s’est embourgeoisé. Il est loin le temps de rendre l’informatique accessible à tous comme le voulait Jack Lang.

Le Raspberry s’embougeoise

En 2024, un Raspberry Pi 5, sorti en fin d’année dernière, se négocie entre 90 et 120 €. On n’est plus sur de l’achat coup de tête que j’avais pu faire pour mon Raspberry Pi 3 en 2017. On parlait alors de 20 ou 30 euros, une faible somme à engager. Néanmoins, on gagne en fonctions au fil des générations. Un peu plus de RAM par-ci, un port microSD plus rapide par là ou encore la nouvelle puce RTC du Raspberry Pi 5. C’est tout bête, mais elle permet de garder en mémoire des informations même lorsque le PC est éteint.

Pour aller plus loin

Jouer à ses jeux Steam sur un Raspberry Pi 5 ? Étrangement… c’est possible

Un successeur boosté à l’IA

Et puis il y a les descendants spirituels du Raspberry Pi. Le Banana Pi BPI-M5 Pro est un exemple très à jour. Cet ordinateur monocarte est basé sur une architecture ARM et possède un NPU qui lui octroie des capacités d’intelligence artificielle. Avec une puissance de calcul théorique de 6 TOPS, il peut gérer la reconnaissance d’images par IA en local.

Si l’idée initiale de Jack Lang a été dépassée, on se rappellera surtout de lui qu’il a allumé la flamme d’un nouveau vent de curiosité pour la micro-informatique pour des millions de bidouilleurs à travers le monde.