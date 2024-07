On sait pourquoi certaines Nvidia GeForce RTX 4080 baissent en puissance au fil du temps

Les nouvelles cartes Nvidia GeForce RTX 40 subissent une baisse de performances quelques mois après leur mise en service. Une pâte thermique bon marché en serait la cause principale et illustre une nouvelle fois les réductions de coûts observés dans l'industrie technologique.

Si Nvidia continue de briller sur le marché des semi-conducteurs, cette nouvelle pourrait venir changer la donne. Dans une récente étude de Igor’s Lab, on apprend que les cartes graphiques GeForce RTX de série 4080 des fabricants tiers (Asus, MSI, PNY, etc) figurants dans le haut du panier des GPU utilisent un composant bas de gamme détériorant leur puissance au fil du temps.

Il fait trop chaud

Ce phénomène a été relayé après que bon nombre d’utilisateurs de la série RTX se sont plaints des mauvaises performances de refroidissement de leurs cartes graphiques sur certains modèles. Après avoir étudié le phénomène, Igor Wallosek d’Igor’s Lab a pu voir que cette baisse était provoquée par la pâte thermique utilisée sur ces cartes. Les cartes défaillantes pouvant atteindre des températures de plus de 100 degrés Celsius, provoquant une augmentation de la vitesse des ventilateurs jusqu’à près de 100 %.

La pâte thermique fonctionnerait exceptionnellement bien, sur les premiers jours, mais aurait tendance à se détériorer rapidement sur une échelle de quelques mois. Les cartes fonctionnent bien à basse température, mais la montée en chaleur va rapidement détériorer la pâte et provoquer une baisse des performances. La résistance à la chaleur est un problème récurrent que ce soit sur les cartes graphiques ou les processeurs, certains constructeurs se penchant déjà sur le sujet pour que leurs composants résistent mieux tout en conservant leurs performances.

En tout cas, le problème, ici, semble commun à l’ensemble des cartes graphiques RTX 4080. Igor’s Lab indique que la plupart, sinon la totalité des partenaires de Nvidia ont le même fournisseur de pâte thermique. Les modèles Founder’s Edition ne seraient pas touchés par le phénomène.

Une formule bon marché

L’étude se poursuit avec des analyses microscopiques de la pâte utilisée sur la GeForce RTX 4080 Gallardo pour voir ses performances. On note une formule bon marché, avec un mélange huileux qui sèche en quelques minutes si elle est essuyée avec le doigt. Wallossek, indique également que des particules trop grosses composent cette pâte, des particules d’oxyde d’aluminium y ont été ajoutées. Ces dernières permettent d’avoir une conductivité thermique plus élevée sur l’instant, mais vont à long terme créer de l’espace, ce qui ferait sortir la pâte thermique de son emplacement et la ferait sécher.

La bonne nouvelle à noter est que ce problème se règle facilement. Wallossek indique qu’un changement de pâte thermique avec un composant de meilleure qualité résout immédiatement le souci et ramène la carte à des températures normales. Toutefois, il est dommage de devoir procéder à ce genre de manipulation pour des produits haut-gamme vendu pour la plupart à plus de 1000 euros.

