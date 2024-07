Les nouveaux processeurs d’Intel devraient mieux supporter la chaleur

Le constructeur de processeur Intel aurait augmenté la température maximale que peuvent supporter ses nouveaux processeurs à partir des modèles Arrow Lake et Panther Lake. Une meilleure résistance qui pourrait être signe de meilleures performances.

Il fait chaud

Le constructeur Intel aurait augmenté la température maximale de jonction thermique (TJMax) de ses prochains processeurs Arrow Lake et Panther Lake à 105 ou 110 degrés Celsius selon les versions. De manière générale, lesp rocesseurs Intel présentent plutôt une TJMax de 100 degrés Celsius, ce qui est le cas des processeurs Alder Lake, Raptor Lake ou encore des prochains processeurs Lunar Lake.

Le TJMax correspond à la température la plus élévée qu’un processeur peut atteindre avant de devoir refroidir pour réduire sa puissance, entraînant une perte de performance. Cette variable diffère selon les produits, les ordinateurs portables ont en général une limite fixée à 100 degrés Celsius quand les processeurs de bureau ont une limite pouvant aller à 110 degrés Celsius. Une utilisation prolongée à des températures entre 100 et 105 degrés Celsius au-delà d’une détérioration pour le processeur peut être également désagréable pour l’utilisateur, l’ordinateur se mettant à chauffer.

De meilleures performances

La gestion de la température est capitale pour les constructeurs de processeurs afin de maximiser les performances. Cette augmentation du TJMax peut donc être vu comme une bonne chose. Les ordinateurs équipés des processeurs Meteor Lake, Arrow Lake et Panther Lake pourraient rester performant durant de plus longues périodes même en faisant tourner des tâches complexes. Avec cette augmentation du TJMax, Intel semble convaincu que les matériaux qui composeront ses futurs processeurs résisteront mieux et ne détérioreront pas plus rapidement. Ces informations n’ont pour le moment pas été confirmés par Intel, elles restent donc à prendre avec des pincettes.

Le grand absent de ces améliorations semble être le processeur Lunar Lake, prévu pour les PC portables à partir du second semestre 2024. Ce nouveau processeur permettrait aux ordinateurs équipés d’être certifié « PC AI » et d’embarquer Copilot+. À voir si ces ordinateurs tiendront la chauffe, l’intelligence artificielle étant particulièrement demandeuse en ressources.